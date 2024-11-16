Одеса...

Чергова дуже хрінова ніч...

У листопаді 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що ППО Одеси та Одеської області буде посилено. Заява ця прозвучала після того, як у 2023-му РОВ влаштували масштабний терор міста.

Але сказати, що якось кардинально змінилася ситуація з ударами по місту, я не можу сказати.

І я навіть не кажу про удари балістичними ракетами по місту, які регулярно здійснює РОВ, оскільки Одесу не прикрито ЗРК Patriot або SAMP/T. Хоча... 2023 року в Одесі, під час чергового акту зернового терору, що тривав кілька місяців, було зруйновано однією з російських ракет Спасо-Преображенський собор, у якому до моменту його руйнування під час літургій славився патріарх Кирило. Але, не в цьому справа, а в тому, що в Італії, після цього акту терору, були запитані не фінанси на ППО, а 500 тисяч євро на відновлення собору секти колабораціоністів!

На 2023-й рік, на відновлення пам'яток архітектури, які постраждали від російських ударів, було виділено 40 млн євро...

Чудово. Вельми своєчасно.

Тоді ж я задався питанням, чому Україна не запитувала в Німеччини зняті з озброєння ЗРК ближнього радіусу дії Roland? Добре, ви не передаєте нам ЗРК Crotal або Alvis Stormer у потрібній кількості, але ЗРК Roland, які припадають пилом на складах?

Останньою серійною модернізацією ракет для цього ЗРК стала Roland-3, серійне виробництво якої стартувало 1988 року. Швидкість ракети становила 620 м/с, дальність польоту до 8,5 км, а максимальна ефективна висота знищення цілі - 6000 м. Маса бойової частини - 9,1 кг. Час реакції для першої цілі становить 6-8 секунд, а для наступних цілей - 2-6 секунд.

Фактично, якщо вздовж узбережжя Одеси розмістити батарею ЗРК Roland, або 6-8 пускових установок, це дало б змогу повністю гарантувати безпеку місту за допомогою знищення повітряних цілей над містом.

Крім непоганого і дуже потрібного ЗРК Roland є ще дуже цікава ЗРК MIM -72A/M48 Chaparral.

Цю систему було прийнято на озброєння 1969 року, але до 1997 повністю виведено зі складу Армії США. Зі свого боку, у США на озброєнні було 600 ПУ, з боєкомплектом понад 5 300 ракет. Причому ракетами до цієї системи були вельми і вельми поширені, а також ті, що досі застосовуються, - AIM-9.

Залежно від модифікації ракети цей ЗРК мав можливість вражати цілі на відстані до 8 км і по висоті до 3 км. Швидкість ракети 1,5 Маха, що дає їй можливість перехоплювати широку номенклатуру дозвукових цілей, від дронів-камікадзе до крилатих ракет.

Але... Але, ні. І це "ні", тому, що коли у ЗМІ говоритимуть: "Дорогі друзі, нам передали три батареї Chaparral, щоб закрити Одесу і Харків!" бидломаса не так зійде на екстаз, як якби їм сказали: "Дорогі друзі, нам передадуть сім систем ЗРК Patriot!" ось тільки незрозуміло, і коли, і в якій кількості...

Одеса - це важливий логістичний вузол, економічний і не тільки. Одеса - це стратегічно важливий локаційний об'єкт, вибачте, дорогі харків'яни, але вона відіграє набагато важливішу роль, ніж Харків, Дніпро, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв... той, хто розуміє, той розуміє, всі інші - поставте мені свічки за упокій, але це правда. Тільки поставте у своїх містах і селах не в забігайлівках РПЦвУ, а в храмах ПЦУ.

Але, Одеса, як була на узбіччі, так там і залишається.