Очередные переговоры в Стамбуле: кому что выгодно

2 июня в Стамбуле пройдут очередные российско-украинские переговоры о мире. Стороны даже должны обменяться своим видением завершения войны. Украина предложения направила. Российская делегация, вероятнее всего, свои "предложения по завершению СВО" привезёт уже в Турцию.

Теоретически, стороны могли бы выйти на некое соглашение. И, вновь, теоретически, другие государства это бы приветствовали. На практике ситуация несколько иная.

Для США и КНР завершение войны выгодно. Но без поражения любой из сторон. При этом, Трамп хотел, чтобы хотя бы заморозка прошла под "американским руководством". Не получилось. Значит далее судьба мирных соглашений станет производной (или следствием) американо-китайского саммита летом 2025 года.

Для Европейского Союза принять условия Путина (а это означает капитуляцию Украины) означает повторить ошибку с отдачей Судетов Гитлеру в 1938 году. Тогда тоже говорили об "исконно наших землях", о "притеснении руссско.. ой, немецкоязычных". Пошли на встречу – получили войну. Параллели слишком очевидны, чтобы их не замечать.

Для России важно добиться соглашений с США (в том числе по торговле углеводородами). И провести летнюю наступательную кампанию. Путин рассчитывает, что возможный успех российской армии и перелом на фронте усилит его позиции в переговорах.

Для Украины, которая развивает трек сотрудничества с европейскими партнёрами (активизация 2025) и может выйти на новую логику военного сотрудничества с США капитулировать сейчас бессмысленно. Зато обвалить российскую попытку наступать можно. И это усилит уже украинские позиции на переговорах. Особенно, если в конце лета, когда наступающая российская армия "сотрёт" часть своего потенциала, нанести контрудар.

Таким образом, все нити логики (в том числе экономическая, которая есть в видео и которую не прописывал тут) сходятся на одном периоде – конец сентября - ноябрь. Именно тогда может появится прогресс в переговорах.

А пока переговоры идти будут. Как игра "кто первый моргнёт". Точнее кто заявит о выходе из процесса. Ни одна из сторон делать этого не намерена.