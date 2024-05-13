Наступление на Харьков: российским оккупантам операция дается большой кровью

Утром 10 мая российские оккупационные войска перешли границу с Украиной в Харьковской области и развернули то, что стали называть "наступлением на Харьков", хотя в первые сутки это больше походило на суету в серой зоне. Боевые действия, которые для наших военных не стали сюрпризом, в информационном потоке подавали как некие инфернальные проявления апокалипсиса и неизбежной потери Харькова. Что же, двое суток спустя можно сделать предварительные выводы – что это было.

Предварительная подготовка

Еще до начала "наступления на Харьков" российская пропаганда запустила ИПсО, основным нарративом которой было создание паники среди жителей города-миллионника. На фоне интенсификации ударов по Харькову и погружения его в блэкаут стали распространяться страшные "пророчества" о готовящемся окружении и захвате города.

Первые нарративы такого типа были вброшены в конце 2023 – начале 2024 года, а в конце февраля была дана отмашка на значительную активизацию всех информационных площадок для распространения нарратива об угрозе Харькову. Очевидно, что именно тогда был дан зеленый свет операции "Имитация", ведь в тот же период началась реорганизация групп войск по прикрытию границы "Брянск", "Белгород" и "Курск" в единую группировку войск "Север" с назначением командующим генерал-полковника Лапина (по штату – командующий Ленинградским ВО). И не зря.

Дело в том, что именно 44-й армейский корпус (АК), который форсированно стал формироваться в конце февраля – начале марта, должен был стать основной ударной компонентой в составе ГВ "Север" в рамках операции "Имитация".

Но как бы ни хотелось российским пропагандистам выдать желаемое за действительное, все у них пошло не совсем по плану, а достигнуть поставленных задач не получилось.

Однако, прежде чем приступить к этому разделу, обращу ваше внимание на то, какие силы и средства были задействованы на начальном этапе этой операции.

Потенциал группировки войск "Север"

По состоянию на 10 мая ГВ "Север" представляла собой численно группу войск на 53 тысячи личного состава с общим количеством техники в виде:

танки – 400;

ББМ – 1 000;

ствольная артиллерия – 1 000;

РСЗО – более 100.

Многие, когда говорили об угрозе от ГВ "Север", использовали околоразмерное пояснение угрозы для Харькова в 50 тысяч, но, по сути, это не так. Примерно 35 тысяч тел от всей этой массы сил и средств распределено вдоль границы с Украиной в Курской, Брянской и Белгородской областях РФ, поскольку они являются частью группы войск прикрытия границы протяженностью 750 км.

Главным ударным элементом, который увеличил ГВ прикрытия границы с 35 до 53 тысяч, стал именно 44-й армейский корпус и ряд других подразделений.

В свою очередь, главным ударным потенциалом 44-го АК должна была стать 72-я мотострелковая дивизия (МСД) и ряд других формирований, а именно: 128-я ОМСБр; 9-я артиллерийская бригада (АБр); 70-я ракетная бригада (РБр), а также иные формирования – такие как отдельный разведывательный батальон (ОРБ), отдельный инженерно-саперный полк (ОИСП), отдельный батальон управления (ОБУ).

Но самое интересное в том, что к моменту начала операции "Имитация" 44-й АК не был полностью сформирован. Россиянам не хватало как людского ресурса, так и механизированной компоненты, чтобы полностью комплектовать подразделения. К тому же хромала логистика. К началу операции в Белгородской области вместо четырех тысяч тел в 44-м АК находилось чуть больше двух тысяч, и часть из них была отнюдь не штурмовиками, а тыловыми подразделениями.

Именно поэтому первый эшелон "наступления" использовал не столько лапинцев из 44-го армейского корпуса, а подразделения 11-го АК, усиленные 44-м. То есть, мягко говоря, что-то пошло не совсем по плану с самого начала.

Старт и ход операции "Имитация"

Следует понимать, что основной задачей операции "Имитация" является не захват Харькова. Не окружение Харькова. Даже не прорыв к Харькову и создание угрозы окружения и захвата. Задачей операции является именно имитация всего вышеизложенного, чтобы заставить Силы обороны Украины оттянуть с других плацдармов ресурс для защиты города.

Того ресурса, которым располагают российские оккупационные войска на данном участке, достаточно для того, чтобы организовать приграничную потасовку, но никак не захват города-миллионника. Так и произошло.

Подразделения РОВ сконцентрировали удар в направлении Плетеневки и Огурцово к северу от Волчанска с выходом на Гатище и Стрелечью, Пыльную и Борисовку к северу от Липцов с выходом на Красное. Хотя итогом первых суток всего этого перформанса российское командование явно видело контроль над Волчанском и выход на Липцы.

Направление удара было на села, которые находятся экстремально близко к границе с Россией и практически все они после освобождения Харьковской области в 2022 году были в серой зоне. Из-за близости к границе оборудовать там позиции и фортификации было невозможно, и РОВ прекрасно знали, что там как нет местных жителей, так и СОУ появлялись лишь патрулями, но не размещались гарнизоном на постоянной основе.

В свою очередь, из потери этих сел попытались сделать некое эпическое достижение сродни "Киев за три дня". И в этом плане, к сожалению, информационное пространство Украины проседало в вопросах противодействия и подачи адекватной информации.

Вместо того, чтобы пояснить, что трагедии от потери Пыльной быть не может, и оборонять село, находящееся на границе с РФ, как-то совсем моветон, ряд журналистов сокрушались, что там не были оборудованы фортификации. То есть село, простреливаемое не просто из 152-мм или даже 82-мм, а банально из СВД и всего за 3-4 захода Су-34 с ОФАБ-1500 стираемое в пыль, должно было быть оборудовано неприступными рубежами?

В свою очередь, РОВ в подаче своей информации максимально акцентировали внимание на расстоянии до Харькова. Например: "Освобождена Стрелечья! До Харькова всего 28 километров!" И стыдливо умалчивали о том, что в принципе от границы РФ до Харькова в среднем 25-30 км и что достижения в серой зоне оказались весьма незначительными.

Продолжение и выводы

Да, продолжение будет. Дело в том, что то, что мы с вами могли наблюдать последние двое суток, больше было активной разведкой боем в серой зоне. Но по мере того, как 44-й армейский корпус продолжит получать подкрепление, а в дело будут введены резервы, РОВ будут пытаться оккупировать Волчанск. Попытаются выйти на Липцы. Активизируются даже по Е-105 и будут ломиться в Казачью Лопань.

Но следует понимать, что это все ограниченные возможности ограниченного контингента, который даже на начальном этапе и даже в серой зоне не смог сразу достигнуть поставленных боевых задач. Им их операция "Имитация" дается с большим трудом и большой кровью.

И самое главное. Вместо того, чтобы посыпать голову пеплом и верещать в истошном истеричном вопле "Всё прапало!", стоит просто сравнить то, что происходило 24 февраля 2022 года и что мы имеем по состоянию на 12 мая 2024-го (начиная с утра 10 мая 2024-го), особенно с учетом безжизненных, серых зон у границы.

Трезвого, критического мышления и веры в Силы обороны Украины каждому! Слава нации!