Мы отступаем: что мы наблюдаем сейчас по всей линии боестолкновений?

Отвечая сегодня на вопросы зрителей на Oboz.UA мне был задан вопрос, пояснение которого я, надеюсь, дошло не просто до адресата, а ко многим другим, кто сейчас разносит нарратив, а именно: "Мы отступаем, отступаем, отступаем…"

Хочу немного конкретизировать, хотя, с точки зрения военной науки, эта конкретика у многих военных до мозга кости может тоже вызвать некоторый диссонанс, в первую очередь у тех, кто воспитан по учебникам советского времени и кто полностью игнорировал и продолжает игнорировать военную науку западного образца. Но всё же…

Так, что же такое отступление?

Согласно фундаментальному труду для многих постсоветских офицеров, "Советской военной энциклопедии", под редакцией маршала СССР, Огаркова Николая Васильевича, отступление – это: "Отступление представляет собой вынужденное или преднамеренное оставление войсками и силами занимаемых оборонительных рубежей, а также их отход на новые рубежи, в глубине своей или вражеской территории".

Но, что такое "глубина своей или вражеской территории"?

Не так давно мы с вами рассматривали такой термин как "Обвал фронта". Я пояснял, что "Обвал фронта" это прорыв сил противника в максимально сжатые сроки (2-3 недели, например) линии обороны протяжённостью минимум 20 км, на глубину минимум 30 км. Почему именно это считается "Обвалом фронта"? Потому, что глубина в 30 км – это фактический выход на третью линию обороны – тыловую, не предназначенную к сдерживанию противника, а фронт в минимум 20 км позволяет сформировать на эту глубину устойчивые фланги.

И вот тут самое интересное, ведь именно при таких условиях и происходит отступление войск. Когда приходиться отходить именно вглубь территории, занятой вражеской или своей, но важное, что именно – вглубь, на оперативно-тактическом уровне.

Что мы наблюдаем сейчас по всей линии боестолкновений?

А мы наблюдаем то, что имеет строго определённое название – тактический отход.

Вынужденный, под давлением противника, отход от одной позиции, к более выгодной другой, третьей, четвёртой и так далее. То есть, на заранее подготовленные позиции, которые всегда есть позади, а не тотальное бегство вглубь тыловой зоны на 30 - 40 км и более, в предельно сжатые сроки. Причём процесс этот происходит последовательно. В то время как по ЛБС оставляются позиции, в тыловой зоне формируются новые и для подразделений всегда подготовлены рубежи, на которые они могут отойти и удерживать.

Возможно, для кого-то это не принципиально, что отступление, что тактический отход, но лично мне ухо режет каждый раз, когда некоторые наши журналисты, строящие из себя великих военных корреспондентов, на третий год войны продолжают применять в своей терминологии кривые и манипулятивные термины, создающие совершенно неподобающее представление о том, что происходит по ЛБС. Тем более, когда это вливается в уши ещё более неосведомлённых масс и без того испытывающих немалый стресс от регулярных ночных налётов и прочих негативных воздействий на психическое здоровье, которого и так у нас с вами осталось не так много.

Спасибо за внимание.