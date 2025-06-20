Множественное гражданство в Украине: что теперь делать со статьей 4 Конституции

Все обсуждения вокруг множественного гражданства прошу обнулить одним простым вопросом: ну и что теперь делать со статьей 4 Конституции: "В Украине существует единое гражданство".

Турбо-принтер слуг народа может наштамповать и 10 законов о множественном гражданстве – но для их законности нужно всего-навсего 1 действие: внести изменения в Основной Закон и изъять из него статью 4, которая четко прописывает невозможность множественного гражданства в Украине. Для изменений в Конституции необходимо голосование в парламенте не простым, а конституционным большинством, то есть 2\3 состава (300 голосов). И это не конец: множественное гражданство требует изменить статью 4, которая относится к разделу 1 Конституции "Общие положения". Чтобы изменить любую статью из этого основополагающего раздела, нужен всеукраинский референдум. И все это никому не интересно чертовски упирается в железобетонную загвоздку – статья 157 предписывает: "Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения".

Всем давно понятно, что они сами себе закон и творят, что хотят. И даже не пытаются хотя бы от нечего делать соблюдать базовые нормы. Но независимо от благости намерений множественное гражданство – это изменение КОНСТИТУЦИОННОГО постулата, менять который во время военного положения прямо запрещено этой же, простите на слове, Конституцией.

Поэтому не вижу смысла ломать копья вокруг множественного гражданства (я всегда был за) – пока над ним будет никем не аннулирована статья 4 Конституции Украины, которая является законом прямого действия.

Невежды заложили еще одну правовую коллизию на будущее.