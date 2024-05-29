Критическая потеря для России: украинские дроны уничтожают вражеские РЛС

Днем 24 мая были опубликованы первые фото и видео поврежденной загоризонтной радиолокационной станции "Воронеж-ДМ" в Краснодарском крае РФ. Буквально несколько дней спустя стало известно об аналогичной атаке на РЛС "Воронеж-М" уже в Оренбургской области. Очевидно, что украинские дроны стали "акцентировать внимание" на этих объектах, но почему именно на них и какие можно из этого сделать выводы?

С начала 2024 года мы уже привыкли к регулярным сообщениям об атаках украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Результатом этих ударов стало снижение экспорта нефтепродуктов из РФ и рост цен на топливо для внутреннего потребления. Суть этих действий была прекрасно понятна и особых разъяснений в экспертной среде не требовала.

Начиная с апреля 2024 года Силы обороны Украины регулярно наносят удары по территории временно оккупированного полуострова Крым, планомерно уничтожая системы ПВО, радиотехнические узлы и аэродромы. И тут как бы тоже пояснения таких действий излишни.

Но вот что такое загоризонтные радиолокационные станции и почему за них "взялись" украинские дроны, все же заслуживает разъяснений.

РЛС "Воронеж"

Сегодня про такие РЛС можно узнать разве что скупую информацию из разряда – подсмотрим ТТХ в Wikipedia. Благодаря этой чудесной, открытой для всех энциклопедии можно узнать, что загоризонтные радиолокационные станции большой дальности "Воронеж" входят в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) для обнаружения факта пуска межконтинентальных баллистических ядерных ракет. Эти РЛС являются неотъемлемой частью комплекса ядерной безопасности России, и всего таких станций на территории страны-агрессора – 10!

Дальность охвата этих РЛС составляет 6000 км по горизонту и 8000 км по высоте – с одновременным контролем до 500 объектов. Такие характеристики позволяли, например, РЛС "Воронеж-ДМ", размещавшейся в Краснодарском крае, осуществлять обзор неба над временно оккупированным Крымом, частью Средиземноморья и Балкан.

Но важно даже не это, а совсем другой, крайне негативный для нас функционал этой станции. Дело в том, что семейство РЛС "Воронеж" – это не только наблюдение, но и наводчик для самой современной и мощной системы радиоэлектронной борьбы России – "Тобол".

Именно благодаря этой РЭБ страна-агрессор способна глушить GPS-сигнал и мобильную связь над Польшей и странами Балтии. Именно эта РЭБ имеет возможность нарушать работу StarLink. Именно РЭБ "Тобол" усиливает воздействие на территорию Украины, нарушая точность западных средств поражения, о чем в последнее время так часто говорят западные СМИ и официальные лица.

Но "Тобол" нуждается в наведении, и эту функцию наводчика как раз выполняет семейство РЛС "Воронеж".

То есть неработающие РЛС "Воронеж" – это работающие StarLink и GPS, а дорогущий и уникальный комплекс РЭБ "Тобол" – слепой.

Но к этой кремовой информации есть еще одна немаловажная вишенка на самую верхушку.

Неуловимые дроны

Дальность полета дрона, который добрался до Оренбургской области, превысила 1 500 км. Это, безусловно, выдающееся достижение, ведь еще год назад дальность полета наших БПЛА в тысячу километров была мечтой. Сейчас же очевидно, что это не предел и в ближайшем будущем мы будем слышать о преодолении нашими беспилотниками расстояния в 2 000 километров!

Но важно не только это, но и ответ на вопрос: а где российская ПВО?

И вправду, преодолеть более полутора тысяч километров по территории страны, вся экспертно-пропагандистская машина которой твердила про лучшую в мире эшелонированную противовоздушную оборону объекту явно не малогабаритного размера – это даже не достижение Матиаса Руста. Но главное – не только пролететь такое расстояние, не будучи сбитым российской ПВО, но и поразить настолько важный, уникальный стратегический объект!

В целом это не удивительно. Еще до полномасштабного вторжения в Украину российская ПВО имела множество белых пятен, но только на бумаге и в роликах пропагандистского ТВ являлась "не имеющей аналогов в мире". С 2022 года Россия начала стремительно терять средства ПВО, уничтожаемые десятками каждый месяц в зоне боевых действий.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, на третий год войны потери противовоздушной обороны российских оккупационных войск превысили 800 единиц! Преимущественно это средства малого и среднего радиуса действия. А их необходимо в самой зоне БД чем-то компенсировать. И чем, если процесс производства средств ПВО медленный и небольшой? Только забирая с боевого дежурства в регионах РФ.

Таким образом, российское воздушное пространство, имевшее до войны не лучшее покрытие средствами ПВО, сейчас и вовсе превратилось в проходной двор.

Выводы

Нанесение ударов по РЛС "Воронеж" носит не демонстративный, ситуативный характер, а ни много ни мало – стратегическое значение. Причем этот удар целиком и полностью раскрывает возникшую колоссальную проблему у России со средствами ПВО, которых критически не хватает для защиты не то что НПЗ, а даже такого уникального объекта, как РЛС "Воронеж-ДМ".

И все идет к тому, что если бы в нынешних условиях эта радиолокационная станция увидела бы угрозу межконтинентальной баллистической ракеты, то сбить ее России вряд ли бы было чем. И данный факт на прошлой неделе увидели многие как антагонисты России на геополитической арене, так и ее эфемерные "союзники".