Как Украине увеличить потери врага

На прошлой неделе я начал цикл, посвященный методам борьбы с растущим человеческим ресурсом российских оккупационных войск. В первом материале уделил внимание батальонной артиллерии – минометам, которые при правильном подходе должны будут играть важную роль в уничтожении врага. Сегодня же я хочу несколько шире проанализировать реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Когда мы говорим об артиллерийских подразделениях, то автоматически их разделяем на ствольную артиллерию и реактивную. В большинстве случаев первоочередное внимание в любом разговоре или интервью уделяется сразу ствольной – без разницы, самоходной или буксируемой. Но вот РСЗО странным образом оказываются всегда на втором плане, хотя это крайне несправедливо. Но не в этот раз.

Говоря о классической советской и постсоветской реактивной артиллерии у многих сразу же возникает ассоциация с неизменным трио 122-мм БМ-21 "Град", 220-мм БМ-27 "Ураган" и 300-мм БМ-30 "Смерч". В советской армии всегда была проблема с полевой реактивной артиллерией калибров ниже 122-мм, которые себя отлично проявляли бы на уровне роты и взвода.

Вместе с тем ряд стран широко применял реактивные системы залпового огня непривычных для СССР калибров с довольно широкими возможностями. Речь о легких РСЗО.

Кривые легкие РСЗО

В советскую эпоху не был решен и я бы даже сказал так – игнорировался вопрос легких РСЗО. По этой причине в зонах конфликтов, где присутствовала советская армия и была потребность в подобных средствах поражения, стали появляться разнообразные кустарные вариации – благодаря установке блоков неуправляемых ракет с авиации на гусеничную и даже колесную технику. Размещение блока УБ-32 с 57-мм авиационными НАР С-5 на МТ-ЛБ не было чем-то необычным, хотя эффективность такого неспециализированного тандема всегда вызывала вопросы.

Но неоспоримым был факт потребности армии в легких РСЗО, разработанных исключительно для своего функционала, а не сконструированных из подручных материалов по принципу "едет, стреляет". Хотя ситуация после развала СССР что в российской, что в украинской армии с легкими РСЗО кардинальным образом не изменилась.

В 2017 году на Гончаровском полигоне на тот момент секретарю СНБО Александру Турчинову был представлен роботизированный комплекс "Фантом-2" с установленным подвесным блоком Б8В20 с 80-мм НАР С-8. То есть, вопрос с потребностью в армии легких РСЗО стоял остро и рассматривался, но решения были спорными. Ведь снова применялся принцип скрестить новое со старым, имевшим совсем иной функционал.

Эффективность стрельбы НАРами с сухопутных пусковых, да еще и прямой наводкой – крайне низкая. Точность в минусе, дальность сокращается, в плюсе разве что оказываемый психологический эффект, деморализующий противника.

У россиян дела обстояли не лучше, они все также устанавливали блоки с НАРами на все, куда только те могли быть поставлены – и делали вид, что это не имеющее аналогов в мире решение. В результате игнорирование категории легких РСЗО привело к тому, что в ходе полномасштабного вторжения в Украину у российской армии очень быстро возникла как потребность в этой компоненте, так и острый дефицит основной, штатной реактивной артиллерии. В итоге российский инженерный сумрачный гений стал плодить множество чудовищных гомункулусов.

Сейчас уже никого не удивить размещением реактивных морских бомбометов на российских МТ-ЛБ, "Уралах" или даже шасси Т-80. Прежде всего речь идет о вариациях РБУ. Но в условиях отсутствия достаточного количества штатных РСЗО и подразделений уровня рота осуществлять дальнее поражение позиций противника без взаимодействия с другими подразделениями такое решение для РОВ было единственным возможным. Особенно с учетом наличия большого количества снятых корабельных пусковых РБУ и приличного запаса боекомплекта к ним в виде 212-мм бомб РГБ-60 с дальностью поражения цели до 4,5 км и массой БЧ 23,5 кг.

В итоге нишевые подразделения получили неточное, кривое, кустарное, но стреляющее по принципу "куда-то туда" средство поражения, которое благодаря отсутствию дефицита БК к нему позволяло компенсировать острую нехватку в войсках штатных РСЗО.

Аналогично кустарно и в украинской армии пытались выйти из сложной ситуации отсутствия легких РСЗО, но, опять-таки, методами хорошо нам знакомыми. Например, засветившаяся в 2023 году РСЗО Sivalka VM-5 - это кустарная пусковая установка для 24-х 80-мм НАР С-8, установленная на Ford F150 Raptor. Едет, стреляет…

В свою очередь качественные и высокотехнологичные РСЗО присутствуют в других армиях мира, и как эффективное средство уничтожения живой и легкобронированной компоненты противника они применяются с очень высоким КПД.

Не кривые легкие РСЗО

Как бы это странно ни выглядело и ни звучало, но передовиками применения легких реактивных систем дальнего огня являются Китай, Иран и… КНДР. В частности, у Китая есть просто идеальная легкая РСЗО для звена штурмовая рота-взвод – FHJ-02.

Это 62-мм легкая РСЗО на залп из 7 реактивных снарядов, имеющих дальность поражения цели до 800 метров. Обслуживается расчетом из трех человек, причем дистанционно. Позволяет вскрывать вражеские фортификации в ближней дистанции, но и при обороне также крайне полезная вещь – особенно с учетом разнообразия типов боеприпасов к ней.

В 2022 году китайская компания China South Industries Group Corporation представила 107-мм управляемые реактивные снаряды, которые получили блок спутниковой навигации, управления и коррекции, модуль навигации по сигналам навигационных систем, лазерную полуактивную систему наведения с возможностью целеуказания как от БПЛА, так и от наземного лазерного целеуказателя, ну и классический ИНС.

Реактивный снаряд стал настолько высокоточным, способным обходить радиоэлектронное подавление, что даже представить себе сложно. Но это реальность РСЗО, которым уделяется достаточное внимание в вопросах развития и эволюции.

Не легкая, но очень интересная 130-мм РСЗО, устанавливаемая на китайский военный автомобиль EQ-2050. Пусковая имеет залп на 16 реактивных снарядов, которые в своей модификации имеют вариант с боевой частью, снаряженной более 2 500 вольфрамовыми шариками, способной поражать цели на расстоянии более 15 километров.

Но не менее интересным была вариация от бразильцев Mac Jee легкой 70-мм РСЗО Armadillo на шасси HMMWV, способной обеспечить залп 24 реактивными снарядами на дальность до 12 км! Но при этом система оснащалась блоками быстрой перезарядки, что позволяло осуществить 72 выстрела в максимально сжатое время.

Иран не менее активно развивает направление не столько даже лёгких РСЗО, сколько мобильных. Например, реактивные системы Falaq-1 и Falaq-2 устанавливаются банально на пикап. Фактически на автомобильном шасси размещаются вариации реактивных снарядов 240-мм либо 333-мм с дальностью стрельбы до 10 км, либо пусковая повышенной мощности с боевой частью 55/110 кг 240-мм/ 333-мм.

Такое применение РСЗО позволяет высокоэффективно вскрывать позиции противника, оперируя подобными комплексами в звене рота-взвод. В свою очередь наличие боевых частей кассетного типа, либо с наполнением поражающими элементами, позволит эффективно отражать штурмовые действия противника, использующего большое количество живой силы.

Выводы

К сожалению, в Украине категория легких реактивных систем залпового огня за три десятилетия так и не получила должного развития и зацикливались все действия на попытки "впихнуть невпихуемое". Просто взять и поставить блок с НАРами на все, что угодно, чтобы "ездило и стреляло". Благо, на таком же этапе развития находятся и наши враги. Но…

Но перед Украиной все острее встает вопрос повышения уровня потерь у противника. И РСЗО, в том числе и легкие, в этом плане смогут сыграть одну из главных ролей. Повторю – одну из.

У нас есть достаточные мощности для производства не настолько сложных систем, другой вопрос – обеспечение их высокотехнологичной компонентой, дающей высокие показатели ТТХ. В частности -– точности, а этим советские реактивные системы никогда не славились.

Не менее важен момент применения снарядов – как направленных на уничтожение максимального количества живой силы, так и на вскрытие укрепрайонов.

В звене рота-взвод легкие РСЗО будут иметь не меньшее значение, чем минометы – как в наступлении, так и в обороне. И чем раньше этой категории (не на кустарном уровне, а производственном) будет уделяться внимание, тем менее негативным для нас станет 2025 год.