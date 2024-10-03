Сегодня ночью Израиль обстрелял ракетами российскую базу Хмеймим в Сирии, где приземлился иранский самолет. Фото и видео взрывов уже достаточно в сети.

И знаете, что случилось? А ничего не случилось. Вообще. "Сарматы" не улетели на Вашингтон. Ни одна "Третья мировая" не началась.

Как работают красные линии на Ближнем Востоке и в Европе - загадка. Почему там можно обстреливать российские базы, а здесь нельзя сбивать даже "Шахеды" в воздушном пространстве НАТО? Почему все государства НАТО высылают авиацию, чтобы ни одна ракета не упала на Израиль, а здесь все спокойно смотрят, как ракеты падают на украинские города?

Я думаю, всем понятно, что речь не о страхе "мировой войны", а о остром желании "perezagruzka", что было единственной реальной целью "западных партнеров" Украины.

"Perezagruzka" с решкой. Мир, дружба, жвачка. Друг Vladimir. Общие фото в ковбойских шляпах. Заверения в вечной дружбе. Нефтяные контракты… Вот о чем они мечтают, когда говорят о "поддержке Украины столько, сколько потребуется". Нужно кому? Украине? Или тем, кто мечтает через Украину сделать рашку более "рациональной и сговорчивой"?