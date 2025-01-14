Истощение российской ПВО: украинские удары вглубь РФ становятся эффективнее и болезненнее

Прошедшая и начало этой недели отметились успешными ударами украинских дронов по ряду объектов на территории РФ, в частности - по нефтебазе в Энгельсе Саратовской области. Высокая результативность ударов по тылам страны-агрессора вновь поднимает вопрос: а что же российское ПВО? Где оно?

На первый взгляд удар по Энгельсу можно было бы отнести к системной работе Сил обороны Украины по тылам противника и в целом это конечно же, так - если бы не одно существенное "но".

Дело в том, что даже во времена СССР воздушное пространство этого образования никогда не было надежно и полностью закрыто эшелонированной ПВО. Да, у Советов не хватало ресурсов для того, чтобы по всей огромной стране обеспечить единую по насыщению противовоздушную оборону и приоритет отдавался больше западным регионам.

После развала СССР ситуация как-либо кардинально, в позитивном ключе, не изменилась и даже хуже - возможностей по перекрытию воздушного пространства у Российской Федерации стало меньше.

На рубеже 2021-2022 годов самым защищенным эшелонированной ПВО регионом России считалась Московская область и Москва, на втором месте был временно оккупированный Крым, а на третьем - ряд областей, граничащих со странами ЕС и имеющих на своей территории объекты стратегического значения. И одной из таковых областей третьего порядка была Саратовская. А что же по состоянию на сегодняшний день?

А по состоянию на сегодня на нефтебазе в Энгельсе продолжается "контролируемое выгорание топлива", ставшее последствием "падения обломков". Это "падение" уничтожило минимум три резервуара по 120 тысяч кубометров, повредившее шесть резервуаров и оставившее стратегический авиапарк без 800 тысяч тонн топлива.

Но как так получилось, что одна из самых защищенных областей России сейчас пропускает украинские ударные дроны в режиме нон-стоп?

Потери ПВО.

По состоянию на третий год полномасштабной войны России с Украиной ПВО страны-агрессора понесло потери, ставшие для нее настолько критическими, что сказались на боеспособности этого рода войск не только в зоне боевых действий, но и в тыловой РФ.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за период полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска потеряли уничтоженными, поврежденными и затрофеенными более 1 040 единиц средств ПВО.

Согласно данным разных мониторинговых и OSINТ-групп потери систем ПВО РОВ в среднем составили:

ЗРК 9К33 "Оса" – от 30 до 40 (верифицированные) или около 60-70 (не верифицированные);ЗРК 9К35 "Стрела-10" – от 50 до 60 или около 100;ЗРК "Бук-М1/2/3" – более 90 или около 150;ЗРК "Тор-М1/2" – около 60 или около 100;ЗРПК "Панцирь-С1" – около 30 или более 50;ЗРК С-300/400 – около 30 или более 50.

Кроме того подтверждена потеря около 100 радаров разного типа и функционала, а согласно не верифицированным данным РОВ лишились около 150-ти.

На первый взгляд потери в категории противовоздушной обороны у российских оккупационных войск не самые катастрофические по количественному показателю. Если, например, сравнивать с потерями танков – более 9 750 или ББМ – более 20 270. Но отличие категории ПВО от всех остальных в том, что ее крайне сложно компенсировать. Кроме того, большая часть потерянных средств – это комплексы, которые в России уже не производятся.

В то время, как РОВ ежемесячно теряет десятки средств противовоздушной обороны, производить они могут единицы. На третий год войны категория ПВО стала одной из самых дефицитных у российских оккупантов, которую они компенсируют не столько за счет собственного производства или восстановления, сколько за счет передислокации систем из дальних тыловых регионов России в зону боевых действий в Украине либо в ближнюю тыловую зону РФ.

Самая большая проблема у российского ВПК с производством радиолокационных станций, особенно входящих в состав комплексов С-300 и С-400. Санкции и отсутствие комплектующих (в большинстве своем иностранного производства) привели к тому, что производство новых РЛС стало самым трудозатратным в сравнении с остальными категориями.

Ситуация с заполнением эшелонированной ПВО комплексами настолько сложна, что для защиты Московской области командование РОВ перебросило уникальный ЗРК "Панцирь-СА", созданный для арктической зоны. Его отличие от привычного ЗРПК "Панцирь-С1" в том, что размещается он на шасси двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ и имеет исключительно ракетную компоненту ПУ ЗУР 9М335 в количестве 18 единиц, при отсутствии пушечной - двух 2А38М.

В августе 2024 года на Керченском мосту был запечатлен уникальный для РОВ ЗРПК "Панцирь-С1М", представляющий собой единственный выставочный образец, предлагавшийся в основном на экспорт в "жаркие" страны.

А в ноябре в Курской области РФ был замечен ЗРК "Тор-М2КМ" на колесном шасси КамАЗ, предназначавшийся по контракту Армении.

Это лишь некоторые примеры, демонстрирующие то, как Россия пытается усилить свою противовоздушную оборону хоть чем-нибудь из того, что можно использовать.

Весьма показательна и история с просьбой премьер-министра Индии Нарендры Моди к Владимиру Путину об ускорении поставок ЗРС С-400, сроки по которым Россия уже давно сорвала!

В 2018 году Индия заказала у России 11 дивизионов ЗРС С-400 (что соответствует пяти полковым комплектам) с закрытием контракта в 2024 году. Россия поставила три полковых комплекта вовремя, но после начала полномасштабной войны сроки стали срываться. И теперь Москва обещает передать Индии четвертый и пятый полковые комплекты ЗРС С-400 не раньше 2026 года!

Думаю, что и это обещание не стоит выеденного яйца, поскольку производство средств ПВО в России вышло в состояние полного несоответствия как потребностям внутренних заказчиков, так и внешним обязательствам.

А 12 января было опубликовано видео удара российского fpv-дрона по северокорейскому ЗРК малого радиуса действия - Pongae M-2020, аналогу ЗРК Тор-М2. Ранее информации о поставках этой техники не поступало и это было первое документальное подтверждение ее наличия у РОВ. Но кроме верификации это еще подтверждение и того, что Россия, испытывая дефицит ПВО, сделала соответствующие запросы КНДР и получила первые образцы одной из самых "современных" по северокорейским меркам систем.

Выводы.

Таким образом российская противовоздушная оборона на третий год полномасштабного вторжения находится не в фазе регулярного пополнения и восполнения, а перетасовывания того, чего становится с каждым днем все меньше и меньше. Это в свою очередь и привело к тому, что единой эшелонированной ПВО в РФ уже нет в принципе, а налеты по территории России украинскими ударными дронами становятся все более результативными и болезненными.

Но это мы говорим о результатах, которые достигаются ударными дронами, в условиях истощения российской ПВО, а ведь 2025 год может стать годом активного применения и других средств поражения. Куда более разрушительных.

Украина на самом деле еще толком ничего и не начинала, а Россия уже в состоянии неготовности отражать даже "цветочки".