Имеет ли смысл отказ Украины от альтернатив вступления в НАТО

О заявлении МИД по НАТО. Да, это переговорная позиция. Требуй невозможного, получишь максимум. Наконец, заявлять переговорный максимум имеет право не только Россия. В конце концов сила моральной правоты Украины и наша важность для общеевропейской безопасности никуда не делись.

Нет, это не обесценивает ни формулу мира, ни соглашения о безопасности. Ибо первое – это тоже переговорная позиция, но более комплексная. Второе – это уже достигнутый минимум, который закреплен на бумаге. И предусматривающий базовую помощь.

Так, по реакции на это заявление МИД очень легко узнать людей, действительно желающих Украине уцелеть и поэтапно победить, а желающих поражения Зеленскому. Мне, если честно, нет дела до политической судьбы Владимира Александровича, но Украина мне дорога. Как я вижу, некоторым политикам и бывшим политикам – не очень.

Короче, хорошее заявление. Вовремя. Когда молодцы – тогда молодцы.