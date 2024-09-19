''Хезболла'' понесла самые ощутимые потери за все время своего существования

Спецслужбы Израиля провели в Ливане блестящую операцию по нейтрализации тысяч боевиков террористической организации "Хезболла" в Ливане и Сирии. На фоне этого заговорили о рисках новой большой войны на Ближнем Востоке, которая даже может перерасти в Третью мировую. Но так ли это и чего следует ожидать в ближайшее время от нестабильного ближневосточного региона?

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

В 2023 году, когда Израиль объявил о неизбежности наземной операции в секторе Газа в ответ на устроенную ХАМАС 7 октября в южном Израиле резню, получившую название "Наводнение Аль-Аксы", многие эксперты также прогнозировали неизбежную большую войну. Но никаких предпосылок тому, а именно концентрации необходимых для масштабной общевойсковой операции против Израиля сил и средств, в регионе не наблюдалось.

Тогда все опасения начала большой войны на Ближнем востоке из-за операции ЦАХАЛ "Железные мечи" я комментировал заявлением "Талибана": "Мы хоть сейчас поддержали бы ХАМАС, но нам далеко идти…". Так и произошло. ЦАХАЛ стерли с лица земли сектор Газа, обескровили ХАМАС, а по итогу ничего, кроме выступления пропалестинских сил в Европе и США, в том числе финансово и информационно стимулируемых Ираном, не произошло.

Затем 14 апреля 2024 года Иран нанес комбинированный ракетный и дроновый удар по Израилю как ответ на ликвидацию 1 апреля в здании иранского консульства в Дамаске бригадного генерала Мохаммада Резы Захеди, старшего командующего силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, и других офицеров КСИР отнюдь не низшего звена.

Комбинированный удар от 14 апреля по своей эффективности можно было смело называть провалившимся, но сам факт в очередной раз возбудил пессимистически настроенных экспертов, которые увидели в этом предпосылку для большой войны.

Я же в очередной раз обратил внимание, что с обеих сторон нет проявлений подготовки к большой общевойсковой операции – Иран с Израилем лишь обменяются дистанционными ударами и не более того. То есть речь будет идти не о большой войне, а о дистанционной, что мы и имели возможность наблюдать.

Просроченное "возмездие"

31 июля израильские спецслужбы ликвидировали лидера ХАМАС Исмаила Ханию и старшего командира "Хезболлы" Фуада Шукра, на что Иран ответил множественной мультипликацией и угрозами стереть Иерусалим и Тель-Авив с лица земли. Враждебные и решительные тирады Тегерана в очередной раз возбудили адептов большой войны на Ближнем Востоке, заговоривших о приближающейся неизбежности для Израиля и всего региона…

Но "возмездие" так и не наступило ни через неделю после ликвидации Исмаила Хании и Фуада Шукры, ни через две недели, ни через месяц, ни через... Да, собственно, тысячи раненых террористов "Хезболлы", разбросанных по всему Ливану, уже это должно быть поводом для нового "возмездия" – с учетом просроченного за Ханию и Шукра.

"Хезболла" на тропе войны

В результате "восстания пейджеров" в Ливане (без начала общевойсковой операции) Израиль одномоментно вывел из боеспособного состояния более 10% группировки "Хезболла". То есть израильские танки еще даже не пересекли ливанскую границу, а "Хезболла" в течение суток уже понесла самые ощутимые потери за все время своего существования.

На следующий день взрывы в Ливане продолжились, но при этом к гуриям бравых хезболят несли уже не только пейджеры, но и рации, автомагнитолы, мобильные телефоны, разнообразную номенклатуру электроники. Среди ливанцев ощущается паника, ведь не знаешь, какой из приборов повседневного обихода может оказаться потенциальной бомбой.

В то же время возле границы с Ливаном накапливаются подразделения ЦАХАЛ, а подразделения 98-й дивизии были развернуты на Голанских высотах. Сегодня утром вдоль южной границы с Ливаном стартовала артиллерийская подготовка прорыва и работа ударных вертолетов по объектам "Хезболлы".

Но адепты большой войны на Ближнем Востоке сейчас не так громко заявляют о том, что грядет "эпическое сражение", а как раз наоборот – в большинстве своем притихли и сидят тише воды, ниже травы. Или это связано с тем, что многие из них тоже пользуются пейджерами, или с тем, что, очевидно, антиизраильская коалиция не готова воевать с Израилем ни при каких обстоятельствах.

Когда ХАМАС устроили 7 октября в южном Израиле резню, многие говорили о крахе "Моссада" и ЦАХАЛ. Когда началась операция "Железные мечи", я лично говорил о том, что она не продлится дольше нескольких месяцев, и был уверен в очень быстром превращении сектора Газы в большое футбольное поле – буферную зону безопасности, а когда операция перевалила за полгода активных действий в городских условиях, то засомневался в боеспособности ЦАХАЛ в целом.

Да, у меня много замечаний к действиям ЦАХАЛ в секторе Газы, а операция "Железные мечи" – далеко не лучшая среди выдающихся операций израильской армии. Но дело в том, что даже будучи не в лучшей форме, по состоянию на сейчас "Моссад" и ЦАХАЛ на голову и даже выше превосходят антиизраильскую коалицию.

Антисемиты и израилефобы ни на что большее, кроме как на тиражирование дешёвых 3D-мультиков и запуск на расстоянии примитивных средств поражения, неспособны. Военный потенциал стран мусульманского мира, противостоящих Израилю, потенциально намного слабее, они менее консолидированы и решительны, чем Израиль. На словах – Иерусалим в ядерный пепел, а на деле…

И это делает ЦАХАЛ и "Моссад" сейчас настолько эффективными, и именно по этой причине никакой "большой войны" на Ближнем Востоке не будет.

А что будет?

Будет расширение буферной зоны безопасности для Израиля. Вчера эта зона была создана за счет территории Сектора Газы, сегодня начнет создаваться за счет южных районов Ливана.

Не грозите Израилю уничтожением, ведь на ваших угрозах он станет только сильнее и больше. Больше – в территориальном измерении, создавая для себя новые зоны безопасности.

И кто попробует оспорить право Израиля на самозащиту?