Будет ли Трамп лучше Байдена?

Было ли президентство Байдена провальным для глобальной безопасности? Да, было. Администрация Байдена принимала плохие, часто запоздалые и неэффективные решения

Будет ли президентство Трампа в этом плане успешнее? Нет никаких причин так думать.

Вероятно оно будет еще более неудачным, потому что пока его политика направлена на краткосрочное подавление локальных конфликтов и добавление топлива в разгар глобальных. Торговые войны, если они случятся — они именно об этом.

И да, это не только и не столько об Украине.

Потому что война между Украиной и Россией в контексте глобальных угроз, сосредоточенных в Азии и Африке, — это второстепенный конфликт присмертной империи и не очень успешного (пока) национального государства.

Ни Россия, ни Украина и за потенциалом ведения действительно масштабных войн не стоят с Китаем, Индией, гигантами Юго-Восточной Азии или адским регионом от Конго до Ирана.

И так, результаты президентства (предыдущие) можно будет подводить 20 января 2029, а не по результатам первых 100 дней или сколько там кому нравится.

Нас ждут очень интересные 4 года. И, надеюсь, мы успеем хотя бы частично понаблюдать за ними из зрительного зала. Это моя главная надежда.