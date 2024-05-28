Женщина во Львове родила девочку с почти рекордным весом (фото)

20 мая в Больнице Святой Анны Первого медобъединения Львова родилась девочка-богатырь весом 5550 грамм и ростом 60 сантиметров. Это первый ребенок для 24-летней Кристины и 25-летнего Тараса Артышки из села Кротошин Львовской области.

Девочка пришла на свет с помощью кесарева сечения. На 41-й неделе беременности у Кристины начались схватки, сообщили UAportal в Первом медобъединении Львова.

Первоначально планировались естественные роды, но обследование показало, что ребенок значительно больше и превышает размер родовых путей. Врачи приняли решение о проведении кесарева сечения, сообщили в Больнице Святой Анны.

Читайте также: В мире впервые родились дети, зачатые с помощью робота

Девочка Злата родилась с весом почти 6 кг. Источник: Больница Святой Анны Девочка Злата родилась с весом почти 6 кг. Источник: Больница Святой Анны

Девочка Злата родилась с весом почти 6 кг. Источник: Больница Святой Анны Девочка Злата родилась с весом почти 6 кг. Источник: Больница Святой Анны

Девочка Злата родилась с весом почти 6 кг. Источник: Больница Святой Анны Девочка Злата родилась с весом почти 6 кг. Источник: Больница Святой Анны

Девочка Злата родилась с весом почти 6 кг. Источник: Больница Святой Анны Девочка Злата родилась с весом почти 6 кг. Источник: Больница Святой Анны

"Малыши с большой массой тела составляют около 6-10% от общего количества новорожденных в больнице, – объяснил один из врачей, принимавший роды. – Но Злата своими богатырскими весом и ростом удивила даже видавших виды акушеров-гинекологов".

Счастливые родители назвали дочь Златой. "Беременность протекала без проблем, животик рос постепенно. Многие ожидали, что будет двойня. Но я знала, что будет одна девочка. Перед родами нам прогнозировали вес 4 килограмма", — рассказала мама новорожденной Кристина.

Девочка Злата родилась с весом почти 6 кг. Источник: Больница Святой Анны Девочка Злата родилась с весом почти 6 кг. Источник: Больница Святой Анны

Девочка Злата родилась с весом почти 6 кг. Источник: Больница Святой Анны Девочка Злата родилась с весом почти 6 кг. Источник: Больница Святой Анны

Девочка Злата родилась с весом почти 6 кг. Источник: Больница Святой Анны Девочка Злата родилась с весом почти 6 кг. Источник: Больница Святой Анны

В больнице Святой Анны заметили, что малыши с большой массой тела составляют около 6-10% от общего количества новорожденных в больнице. Но Злата своим весом и ростом удивила тамошних акушеров-гинекологов.

Напомним, в Англии женщина вторично родила разноцветные близнецы. Первые близнецы с разным цветом кожи появились на свет в 2001 году, а вторые девочки родились в 2009 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!