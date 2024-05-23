Ждут приказа: Кадыров пообещал путину отправить на войну 'десятки тысяч подготовленных бойцов'

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров поделился деталями встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Он утверждает, что подготовил для войны в Украине десятки тысяч бойцов.

В своем Телеграм-канале Кадыров написал, что встреча с диктатором состоялась в Москве. Стороны обсудили "участие региона в СВО".

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Кадыров утверждает, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину из Чечни на войну отправили 43 500 бойцов, "в том числе 18 тысяч добровольцев".

"Предварительно все они прошли подготовку в РУС. Отправляются к месту назначения, имея полную экипировку. Благодаря участию РОФ имени Героя россии Ахмата-Хаджи Кадырова, на постоянной основе приобретается необходимый спецавтотранспорт, его закуплено 1693 единицы, квадрокоптеры – на данное время приобретены около 6000 штук, и ежедневно закупается порядка 100 квадрокоптеров", – заверил глава Чечни.⠀

Он утверждает, что "несколько десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов из резерва" по первому приказу готовы отправиться на войну.

Напомним, СМИ сообщали, что в 2019 году врачи поставили Кадырову диагноз "некроз поджелудочной железы", из-за чего он мало появлялся на публике и принимал важные меры. Осенью 2023 года сообщалось, что у Кадырова произошел кризис болезни и он был госпитализирован в Центральную клиническую больницу, где его ввели в искусственную кому.

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