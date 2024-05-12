Загорелся ТЦ Marywilska 44 в Варшаве: огонь охватил 80 процентов здания (фото, видео)

В столице Польши в Варшаве 12 мая загорелся ТЦ Marywilska 44. Огонь уничтожил более 80% торгового центра (6000 квадратных метров).

Власти города выпустили предупреждение для жителей кварталов, живущих вблизи ТЦ, они бы не выходили на улицу и не открывали окна и двери, поскольку пожар может заметно ухудшить качество воздуха на прилегающей территории.

Причина пожара неизвестна, пишет издание crisis24.garda.com. Сообщений о распространении огня на другие объекты нет.

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"Власти почти наверняка будут поддерживать усиленное присутствие безопасности на месте, пока пожарные не погасят огонь и власти завершат расследование. В ближайшие часы в пострадавшем районе возможны перебои в транспорте и работе", – говорится в сообщении.

Пожар в польском ТЦ. Источник: se.pl/warszawa Пожар в польском ТЦ. Источник: se.pl/warszawa

Пожар в польском ТЦ. Источник: se.pl/warszawa Пожар в польском ТЦ. Источник: se.pl/warszawa

Пожар в польском ТЦ. Источник: se.pl/warszawa Пожар в польском ТЦ. Источник: se.pl/warszawa

Пожар в польском ТЦ. Источник: se.pl/warszawa Пожар в польском ТЦ. Источник: se.pl/warszawa

Стало известно, что во время тушения пожара пострадал один из спасателей – у него проблемы с дыханием и кровообращением. Спасателя госпитализировали.

Торговый центр занимает площадь в 150 000 квадратных метров и состоит из шести торговых залов и четырех складов. Здесь работает более 1000 магазинов.

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