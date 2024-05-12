Загорівся ТЦ Marywilska 44 у Варшаві: вогонь охопив 80 відсотків будівлі (фото, відео)

У столиці Польщі Варшаві 12 травня загорівся ТЦ Marywilska 44. Вогонь знищив понад 80% торгового центру (6000 квадратних метрів).

Влада міста випустила попередження для мешканців кварталів, що живуть поблизу ТЦ, би вони не виходили на вулицю й не відчиняли вікна та двері, оскільки пожежа може помітно погіршити якість повітря на прилеглій території.

Причина пожежі невідома, пише видання crisis24.garda.com. Повідомлень про поширення вогню на інші об'єкти немає.

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"Влада майже напевно підтримуватиме посилену присутність безпеки на місці, доки пожежники не загасять вогонь і влада завершить розслідування. Найближчими годинами в постраждалому районі можливі перебої в транспорті та роботі", – йдеться у повідомленні.

Пожежа у польському ТЦ. Джерело: se.pl/warszawa

Пожежа у польському ТЦ. Джерело: se.pl/warszawa

Пожежа у польському ТЦ. Джерело: se.pl/warszawa

Пожежа у польському ТЦ. Джерело: se.pl/warszawa

Стало відомо, що під час гасіння пожежі постраждав один з рятувальників – у нього проблеми з диханням і кровообігом. Рятувальника ушпиталили.

Торговий центр займає площу 150 000 квадратних метрів і складається з шести торгових залів і чотирьох складів. Тут працює понад 1000 магазинів.

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