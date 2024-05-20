Забирают больных и работников критической сферы: нардеп раскритиковал ряд нарушений в работе ТЦК

Народный депутат Роман Костенко, занимающий должность секретаря оборонного комитета Верховной Рады, выразил свое недовольство из-за ряда нарушений, имевших место в деятельности ТЦК и СП. Он указал на такие инциденты, как мобилизация сотрудника оборонного предприятия и лица с недостатками зрения.

Костенко поделился этой информацией в интервью "Украинской правде". Парламентарий высказался относительно заявления журналиста о том, что без прохождения ВВК, получение отсрочки невозможно, тогда как после ее прохождения, людям часто выдают уже боевые повестки.

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"Сейчас последние несколько дней это такой перегиб. Люди, не буду говорить в какой области, говорил об этом с руководителями ТЦК... Приходит человек, который работает на оборонном предприятии, производит что-то для армии на серьезных предприятиях, обновить данные, что нужно бронирование. У него могут забрать телефон, этому человеку провести ВЛК, и он звонит уже, когда едет в учебный центр. Извините, с кем вы так работаете?" – выразил гневную позицию Костенко.

Он подчеркнул, что это не является общей практикой, однако он лично принимал меры для решения подобных ситуаций.

"Кому-то все равно, кому-то (из работников ТЦК – ред.) надо поставить галочку, что он кого-то призвал. А как будет все остальное функционировать, в том числе производство тех или иных средств, оружия - его не касается. Приходилось объяснять, скажем, разной лексикой – что вы делаете?" – рассказал депутат.

Он также рассказал другой случай, когда лицу со зрением -8 отказали в консультации окулиста. Военный комиссар настаивал на том, что осмотр состоялся, однако позже оказалось, что его не было.

"Такие нюансы – вопрос плохой организации. Сделайте так, чтобы в армию приходили не просто люди, которых вы смогли поймать, а должно быть качество: здоровые люди, желательно мотивированные, не вырванные из серьезных предприятий, которые обеспечивают нашу армию оружием. Но сейчас есть перегибы, должны их исправлять, контролировать, иногда в ручном режиме", – добавил Костенко.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о том, что штрафуют даже тех, кто самостоятельно пришел в ТЦК, и объяснял, чем это вызвано.

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