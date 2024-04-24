Юрист объяснил, должны ли идти в ТЦК лица, у которых есть бронь от мобилизации

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военнообязанным украинцам могут вручить повестку. Иногда случаются ситуации, когда повестки приходят тем, у кого есть бронь от мобилизации.

Речь идет об отсрочке от призыва на военную службу в особый период. Могут мобилизовать, если есть бронь, пояснил в комментарии РБК-Украина юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.

Бронь предоставляется сотрудникам важных для страны предприятий, а все забронированные военнообязанные должны состоять на специальном учете. Однако из-за плохой координации действий в работе ТЦК повестку все равно могут вручить.

Читайте также: С какими болезнями позвоночника не могут мобилизовать: полный перечень

"Конечно, после получения повестки те, кто имеет отсрочку от мобилизации в виде бронирования, должны явиться в ТЦК и СП и предоставить доказательства бронирования", – отметил он.

Если в ТЦК попросят пройти военно-врачебную комиссию и обновить данные – это также нужно сделать по закону. То есть, при наличии брони необходимо прийти в ТЦК с документом, подтверждающим отсрочку и при необходимости обновить данные или пройти ВЛК.

Мобилизовать забронированного военнообязанного могут только по его собственному желанию.

Напомним, с мая в Украине начнется повторное прохождение ВЛК для всех, кто раньше был признан ограниченно пригодным к военной службе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!