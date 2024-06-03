Вышел полный трейлер фильма 'Веном 3: Последний танец': когда премьера

Sony Pictures представила первый трейлер фильма "Веном: Последний танец", который станет финальной частью трилогии о знаменитом злодее из комиксов о Человеке-пауке.

Том Харди снова возвращается к роли Эдди Брока, известного также как симбиот Веном, пожирающий мозг своих врагов. Согласно сообщению Sony, "Последний танец" станет завершающим фильмом в этой трилогии. Сюжет обещает новые вызовы для Эдди и Венома, которые будут вынуждены сделать сложный выбор, убегая от врагов из обоих миров.

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В трейлере мы видим, как Харди противостоит великому пришельцу-симбиоту с планеты Венома, а также охотящимся на него правительственным агентам. Зрители могут ожидать множества симбиотических сражений, а также эпическую сцену из Харди на скоростном коне, покрытом ядом. К Харди присоединятся звезда сериала "Тед Лассо" Джуно Темпл и актер "Доктора Стрэнджа в безумии безумия" Чиветел Эджиофор.

Фанаты могли заметить Венома в сцене после титров фильма MCU "Человек-паук: Дороги нет". Злодей под влиянием заклинания Доктора Стрэнджа оказался в главной вселенной MCU, где увидел Питера Паркера в исполнении Тома Холланда. Однако в конце фильма Веном вернулся в свою вселенную, оставив липкий след симбиота.

Sony подтвердила "Веном 3" на CinemaCon 2022 после успеха предыдущих двух фильмов. Оригинальный "Веном" заработал 856 миллионов долларов в мировом прокате, а "Да будет бойня" собрал 502 миллиона долларов, несмотря на пандемию коронавируса.

Келли Марсел, которая писала сценарии в предыдущие части, дебютирует как режиссер в третьем фильме франшизы. Она также написала сценарий вместе с Харди. Продюсерами выступили Марсел, Харди, Ави Арад, Хатч Паркер, Эми Паскаль и Мэтт Толмак.

Премьера "Веном: Последний танец" запланирована на 25 октября, и этот фильм обещает стать эпическим завершением любимой трилогии.

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