Вийшов повний трейлер фільму 'Веном 3: Останній танець': коли прем’єра

Sony Pictures презентувала перший трейлер фільму "Веном: Останній танець", який стане фінальною частиною трилогії про знаменитого лиходія з коміксів про Людину-павука.

Том Харді знову повертається до ролі Едді Брока, відомого також як симбіот Веном, що пожирає мозок своїх ворогів. За повідомленням Sony, "Останній танець" стане завершальним фільмом у цій трилогії. Сюжет обіцяє нові виклики для Едді та Венома, які будуть змушені зробити складний вибір, тікаючи від ворогів з обох світів.

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У трейлері ми бачимо, як Харді протистоїть великому прибульцю-симбіоту з планети Венома, а також урядовим агентам, які на нього полюють. Глядачі можуть очікувати безлічі симбіотичних битв, а також епічну сцену з Харді на швидкісному коні, вкритому отрутою. До Харді приєднаються зірка серіалу "Тед Лассо" Джуно Темпл та актор "Доктора Стренджа в мультивсесвіті божевілля" Чіветел Еджіофор.

Фанати могли помітити Венома в сцені після титрів фільму MCU "Людина-павук: Дороги немає". Лиходій під впливом заклинання Доктора Стренджа опинився в головному всесвіті MCU, де побачив Пітера Паркера у виконанні Тома Холланда. Однак наприкінці фільму Веном повернувся у свій всесвіт, залишивши липкий слід симбіота.

Sony підтвердила "Веном 3" на CinemaCon 2022 після успіху попередніх двох фільмів. Оригінальний "Веном" заробив 856 мільйонів доларів у світовому прокаті, а "Хай буде бійня" зібрав 502 мільйони доларів, попри пандемію коронавірурсу.

Келлі Марсел, яка писала сценарії до попередніх частин, дебютує як режисер у третьому фільмі франшизи. Вона також написала сценарій разом з Харді. Продюсерами виступили Марсел, Харді, Аві Арад, Хатч Паркер, Емі Паскаль та Метт Толмак.

Прем'єра "Веном: Останній танець" запланована на 25 жовтня, і цей фільм обіцяє стати епічним завершенням улюбленої трилогії.

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