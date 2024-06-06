Выключили свет и вы застряли в лифте: что ни в коем случае не стоит делать

Отключение света – это неприятная ситуация, которая может произойти в любой момент. Иногда это может привести к непредсказуемым обстоятельствам, таким как замятие в лифте.

Сохранять спокойствие и знать, что делать в такой ситуации очень важно, пишет издание SWIFT. Вот несколько советов, которые помогут вам безопасно выйти из лифта при отключении света.

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Что делать:

Сохраняйте спокойствие: паника не поможет вам выйти из лифта. Сделайте глубокий вдох и четко размышляйте. Нажмите кнопку экстренного вызова: большинство лифтов оснащены кнопкой экстренного вызова, которая свяжет вас с диспетчером. Сообщите диспетчеру о том, что вы застряли и сколько вас людей в кабине. Позвоните по номеру службы экстренной помощи: если кнопка экстренного вызова не работает, или вы не можете связаться с диспетчером, позвоните по номеру 101. Подождите помощи: не пытайтесь самостоятельно выбраться из лифта. Это может быть небезопасно. Оставайтесь в кабине и ждите помощи спасателей. Включите фонарик на телефоне: это поможет вам немного осветить кабину лифта и избавиться от страха. Откройте вентиляционные люки: если в лифте есть вентиляционные люки, откройте их, чтобы получить свежий воздух.

Что нельзя делать, если застрял в лифте:

Не паникуйте: паника может привести к нерациональным действиям, которые могут быть опасны.

Не пытайтесь самостоятельно выбраться из лифта: это может привести к серьезным травмам.

Не курите и не используйте открытый огонь: в кабине лифта может присутствовать угарный газ, поэтому использование открытого огня может быть очень опасным.

Не пытайтесь разбить окна или двери: это может привести к порезам и другим травмам.

Не прыгайте и не пытайтесь расшатать дверь: это может усугубить ситуацию и повредить вам.

Помните, что самое главное в этой ситуации – сохранять спокойствие и четко рассуждать. Следуя этим советам, вы сможете безопасно выйти из лифта и дождаться помощи.

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