Вимкнули світло і ви застрягли в ліфті: що у жодному разі не варто робити

Відключення світла – це неприємна ситуація, яка може статися в будь-який момент. Іноді це може призвести до непередбачуваних обставин, таких як застрягання в ліфті.

Зберігати спокій та знати, що робити в такій ситуації, дуже важливо, пише видання SWIFT. Ось декілька порад, які допоможуть вам безпечно вийти з ліфта під час відключення світла.

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Що робити:

Зберігайте спокій: паніка не допоможе вам вийти з ліфта. Зробіть глибокий вдих і чітко міркуйте. Натисніть кнопку екстреного виклику: більшість ліфтів оснащені кнопкою екстреного виклику, яка зв'яже вас з диспетчером. Повідомте диспетчеру про те, що ви застрягли, та скільки вас людей у кабіні. Зателефонуйте за номером екстреної служби: якщо кнопка екстреного виклику не працює, або ви не можете зв'язатися з диспетчером, зателефонуйте за номером 101. Зачекайте допомоги: не намагайтеся самостійно вибратися з ліфта. Це може бути небезпечно. Залишайтеся в кабіні та чекайте на допомогу рятувальників. Увімкніть ліхтарик на телефоні: це допоможе вам трохи освітити кабіну ліфта й позбутися страху. Відкрийте вентиляційні люки: якщо у ліфті є вентиляційні люки, відкрийте їх, щоб отримати свіже повітря.

Що не можна робити, якщо застряг у ліфті:

Не панікуйте: паніка може призвести до нераціональних дій, які можуть бути небезпечними.

Не намагайтеся самостійно вибратися з ліфта: це може призвести до серйозних травм.

Не паліть і не використовуйте відкритий вогонь: у кабіні ліфта може бути присутній чадний газ, тому використання відкритого вогню може бути дуже небезпечним.

Не намагайтеся розбити вікна або двері: це може призвести до порізів та інших травм.

Не стрибайте та не намагайтеся розхитати двері: це може погіршити ситуацію і зашкодити вам.

Пам'ятайте, що найголовніше в цій ситуації – це зберігати спокій та чітко міркувати. Дотримуючись цих порад, ви зможете безпечно вийти з ліфта та дочекатися допомоги.

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