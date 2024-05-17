После ремонта: дроны атаковали НПЗ в туапсе, там начался масштабный пожар (видео)

В ночь на 17 мая в городе туапсе краснодарского края произошел масштабный пожар на местном заводе по переработке нефти. По сообщениям Telegram-канала Astra, основанным на показаниях очевидцев, причиной инцидента стала атака беспилотников.

По предварительной информации, пострадавших нет.

По информации из регионального оперативного центра, завод был атакован с помощью двух дронов. Возникший в результате пожар уже удалось взять под контроль спецслужбами. В атаке снова обвиняют украинские Силы Украины.

Местные жители сообщают также о перебоях со связью в туапсе, добавляет Astra.

Вероятно, речь идет о Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе компании Роснефть, который неоднократно становился мишенью нападений. В январе 2024 года завод подвергся атакам со стороны дронов Службы безопасности Украины. В результате инцидента было повреждено оборудование для первичной переработки нефти, в частности, вакуумную и атмосферную перегонные колонны.

7 мая агентство Reuters написало, что в конце апреля Туапсинский нефтеперерабатывающий завод Роснефти завершил ремонт и возобновил работу после атаки дронов в январе.

Напомним, 2 апреля неизвестные дроны ночью атаковали предприятия в Татарстане.

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