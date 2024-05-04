ВС РФ стали чаще обстреливать баллистикой: в Силах обороны Юга объяснили особенности тактики

Вооруженные силы Российской Федерации не перестают обстреливать города Украины. В последнее время враг сменил атаки крылатыми ракетами на баллистические.

Об этом сообщил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук во время телемарафона. По его словам, оккупанты запускают баллистику с территории временно оккупированного Крыма.

Он подчеркнул, что для запуска крылатых и баллистических ракет нужны разные платформы. В целом, враг чаще всего применяет ракеты типа "Искандер-М".

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По мнению Плетенчука, российские военные могли избрать такую тактику из-за особенностей баллистических ракет.

"Эта платформа (для запуска баллистики, – ред.) мобильная, она передвижная, соответственно время на развертывание у нее небольшое, это минуты, а на сворачивание – еще меньше", – сказал Дмитрий Плетенчук.

Спикер Сил обороны Юга добавил, что военные РФ избрали тактику по применению баллистического вооружения из-за того, что ракеты имеют и скорость другую, и время на реакцию меньше. В результате самая большая опасность заключается именно в применении ракетного вооружения с временно оккупированного полуострова, добавил он.

Напомним, военные рассказали, почему сейчас нельзя заморозить войну.

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