Воины ССО 'подстрелили' танк, ББМ, пушечный комплекс 'Тунгуска' и ротный опорный пункт оккупантов (видео)

Воины Третьего отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго за неделю ликвидировали несколько единиц тяжелой техники русской армии и "задвохсотили" 11 оккупантов Донецкой области.

Как сообщили Силы Специальных операций, операторы FPV-дронов тактической группы "Медоїд" 3-го полка ССО "показали результаты своей работы на Донецком направлении".

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Отмечается, что всего через неделю "дроноводы" нашли и уничтожили ротный опорный пункт и 11 военнослужащих противника. Ликвидирован также российский танк Т-72, боевая бронированная машина и зенитно-ракетный пушечный комплекс 2С6 "Тунгуска".

Напомним, аналитик и политтехнолог Александр Кочетков спрогнозировал, как быстро фронт почувствует помощь от США в Украине. По его мнению, весна и лето однозначно будут трудными, но решающими.

"Когда после решения Конгресса и Сената оружие нам начнут отгружать со складов в США, а американский ВПК будет пополнять складские запасы параллельно, тогда фронт в Украине почувствует улучшение через две-три недели", – считает эксперт.

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