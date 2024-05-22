Воины Нацгвардии на Лиманском направлении сожгли три российские 'танки-сараи' (видео)

Воины из бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Рубеж" уничтожили три российских "танка-сарая". Это произошло на Лиманском направлении.

Национальная гвардия Украины сообщает, что ликвидацией техники врага занимались бойцы бригады "Рубеж" НГУ.

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Как отметил командующий Национальной гвардией Александр Пивненко в своем Telegram-канале, "эффективная работа наших подразделений по уничтожению бронетехники противника дает хорошие результаты".

Пивненко показал видео работы батальона оперативного назначения Бригады быстрого реагирования в/ч 3018 и бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж"

"За минувшие сутки по линии фронта гвардейцы уничтожили танк, 4 ББМ, 7 единиц автомобильной техники, 2 состава БК, 7 артиллерийских систем. Работаем дальше", – говорится в описании видео.

Танки-сараи русской армии. Источник: facebook.com/NGU Танки-сараи русской армии. Источник: facebook.com/NGU

Танки-сараи русской армии. Источник: facebook.com/NGU Танки-сараи русской армии. Источник: facebook.com/NGU

Танки-сараи русской армии. Источник: facebook.com/NGU Танки-сараи русской армии. Источник: facebook.com/NGU

Танки-сараи русской армии. Источник: facebook.com/NGU Танки-сараи русской армии. Источник: facebook.com/NGU

Напомним, на днях в Донецкой области подразделение Shadow авиабомбой GLSDB эффектно уничтожило здание, где скрывалось два десятка оккупантов.

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