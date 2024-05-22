Воїни Нацгвардії на Лиманському напрямку спалили три російські ''танки-сараї'' (відео)

Воїни з бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Рубіж" знищила три російські "танки-сараї". Це сталося на Лиманському напрямку.

Національна гвардія України повідомляє, що ліквідацією техніки ворога займалися бійці бригади "Рубіж" НГУ.

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Як зазначив командувач Національної гвардії Олександр Півненко у своєму Telegram-каналі, "ефективна робота наших підрозділів зі знищення бронетехніки противника дає хороші результати".

Півненко показав відео роботи батальйону оперативного призначення Бригади швидкого реагування в/ч 3018 та бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж"

"За минулу добу по лінії фронту гвардійці знищили танк, 4 ББМ, 7 одиниць автомобільної техніки, 2 склади БК, 7 артилерійських систем. Працюємо далі", – йдеться в описі до відео.

Танки-сараї російської армії. Джерело: facebook.com/NGU

Танки-сараї російської армії. Джерело: facebook.com/NGU

Танки-сараї російської армії. Джерело: facebook.com/NGU

Танки-сараї російської армії. Джерело: facebook.com/NGU

Нагадаємо, днями на Донеччині підрозділ Shadow авіабомбою GLSDB ефектно знищив будівлю, де ховалося два десятки окупантів.

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