Воїни Нацгвардії на Лиманському напрямку спалили три російські "танки-сараї" (відео)
Воїни з бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Рубіж" знищила три російські "танки-сараї". Це сталося на Лиманському напрямку.
Національна гвардія України повідомляє, що ліквідацією техніки ворога займалися бійці бригади "Рубіж" НГУ.
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Як зазначив командувач Національної гвардії Олександр Півненко у своєму Telegram-каналі, "ефективна робота наших підрозділів зі знищення бронетехніки противника дає хороші результати".
Півненко показав відео роботи батальйону оперативного призначення Бригади швидкого реагування в/ч 3018 та бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж"
"За минулу добу по лінії фронту гвардійці знищили танк, 4 ББМ, 7 одиниць автомобільної техніки, 2 склади БК, 7 артилерійських систем. Працюємо далі", – йдеться в описі до відео.
Нагадаємо, днями на Донеччині підрозділ Shadow авіабомбою GLSDB ефектно знищив будівлю, де ховалося два десятки окупантів.
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