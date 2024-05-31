Влияет много факторов: почему пенсионеры с большим стажем имеют уменьшенные пенсии

Возраст выхода на пенсию в Украине напрямую зависит от продолжительности трудового стажа. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, минимальный стаж должен составлять 31 год. Для выхода на пенсию в 63 года минимальный стаж составит 21 год. С каждым годом к 2028 году это требование будет расти на 1 год. Чтобы уйти на пенсию в 65 лет, нужен минимальный стаж в 15 лет. Это требование остается неизменным. Об этом пишет 24 tv.ua.

Пенсионеры с более минимальным стажем могут получить надбавку. Ее размер рассчитывается путем перерасчета основного размера пенсии: 1% за каждый год свыше минимального.

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Важно:

Максимальная прибавка не может превышать 1% от прожиточного минимума. Размер пенсии вышедших на нее досрочно может отличаться из-за изменения требований по стажу:

до октября 2011: сверхурочным считался стаж от 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины).

сверхурочным считался стаж от 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины). после октября 2011: сверхурочным считается стаж от 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины).

Напомним, мы уже писали, на какие пенсионные выплаты и льготы могут рассчитывать лица со статусом участника боевых действий.

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