Верховная Рада уволила вице-премьера и министра Кубракова

На заседании 9 мая Верховная Рада Украины приняла решение об отставке вице-премьер-министра, министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова. За его увольнение проголосовали 272 народных депутата.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, "Кубраков на комитет не явился и не включался в зум. Проигнорировал. При этом сам Кубраков заявил, что руководство фракции и Шмыгаль (глава правительства Денис Шмыгаль. – Ред.) с ним не обсуждали решение об увольнении. На заседание фракции и профильного комитета он не был приглашен".

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Тем временем министр развития общин территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубраков, которого 9 мая уволила Верховная Рада 9, в своем Фейсбуке сообщил, что руководство фракции Слуги Народа и глава Кабинета министров Денис Шмигаль "со мной это решение не обсуждали. На заседание фракции и профильного комитета не был приглашен".

Заявление Кубракова об увольнении. Источник: Скриншот с facebook.com/oleksandr.kubrakov Заявление Кубракова об увольнении. Источник: Скриншот с facebook.com/oleksandr.kubrakov

Напомним, Кубраков в мае 2021 года возглавил Министерство инфраструктуры Украины. В декабре 2022 года Верховная Рада назначила его вице-премьер-министром по восстановлению Украины и министром нового, объединенного министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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