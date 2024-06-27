В Украине резко растут зарплаты: некоторые отрасли потеряли 20% сотрудников

В Украине наблюдается значительное увеличение уровня оплаты труда. Из-за недостатка квалифицированных работников работодатели вынуждены предлагать более высокие заработные платы. В то же время некоторые секторы экономики понесли потери примерно 20% своих работников.

Согласно отчету Национального банка Украины, средняя заработная плата выросла из-за увеличения конкуренции между работодателями в поиске работников. В первом квартале 2024 года средняя месячная зарплата увеличилась на 22,5% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет Oboz.ua.

"Предприятия и в дальнейшем испытывают нехватку квалифицированных работников. Более половины опрошенных Минэкономики и МОМ (Международная организация миграции. - Ред.) в феврале-марте работодателей отмечает, что поиск работников - главная сложность деятельности", – отмечается в отчете.

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К примеру, с начала 2022 года финансово стабильные банки понесли потери примерно 20% своих сотрудников. В то же время средняя величина заработка в отрасли заметно подскочила. Банковский сектор считает качество своего персонала одним из ключевых системных рисков, поэтому ожидается, что расходы на сотрудников продолжат расти.

Соревнование за квалифицированных работников между бизнесами также обостряется, что является одной из причин повышения средней зарплаты и доходов граждан в целом. Это, в свою очередь, стимулирует потребительский оптимизм и способствует увеличению спроса на кредиты среди населения. Инфляция остается на низком уровне, что помогло снизить процентные ставки в экономике.

Доходы также положительно повлияли на постепенное увеличение минимальной зарплаты в начале года и в апреле. Общий рост доходов усиливается увеличением выплат в государственных учреждениях и повышением денежного обеспечения военнослужащих. Благодаря восстановлению надбавок за февраль-апрель 2024 года, номинальные выплаты военным увеличились на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Пенсионные выплаты продолжают расти благодаря индексации. Другим значительным фактором увеличения реальных доходов является существенное снижение темпов инфляции.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, в каких трех отраслях стремительно взлетели зарплаты.

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