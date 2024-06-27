В Україні різко зростають зарплати: деякі галузі втратили 20% співробітників

В Україні спостерігається значне збільшення рівня оплати праці. Через нестачу кваліфікованих працівників роботодавці змушені пропонувати вищі заробітні плати. Водночас деякі сектори економіки зазнали втрати приблизно 20% своїх працівників.

Згідно зі звітом Національного банку України, середня заробітна плата зросла через збільшення конкуренції між роботодавцями у пошуку працівників. У першому кварталі 2024 року середня місячна зарплата збільшилась на 22,5% у порівнянні з минулим роком. Про це пише Oboz.ua.

"Підприємства й надалі відчувають брак кваліфікованих працівників. Понад половина опитаних Мінекономіки та МОМ (Міжнародна організація міграції. – Ред.) у лютому–березні роботодавців зазначає, що пошук працівників – головна складність діяльності", – зазначається у звіті.

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До прикладу, з початку 2022 року фінансово стабільні банки зазнали втрати приблизно 20% своїх співробітників. Водночас середня величина заробітку в галузі помітно підскочила. Банківський сектор вважає якість свого персоналу одним із ключових системних ризиків, тому очікується, що витрати на співробітників продовжать зростати.

Змагання за кваліфікованих працівників між бізнесами також загострюється, що є однією з причин підвищення середньої зарплати та доходів громадян загалом. Це, у свою чергу, стимулює споживчий оптимізм та сприяє збільшенню попиту на кредити серед населення. Інфляція залишається на низькому рівні, що допомогло знизити процентні ставки в економіці.

Доходи також позитивно вплинули на поступове збільшення мінімальної зарплати на початку року та у квітні. Загальне зростання доходів підсилюється збільшенням виплат у державних установах та підвищенням грошового забезпечення військовослужбовців. Завдяки відновленню надбавок за лютий–квітень 2024 року, номінальні виплати військовим збільшились на 10% у порівнянні з попереднім роком.

Пенсійні виплати продовжують зростати завдяки індексації. Іншим значним фактором збільшення реальних доходів є істотне зниження темпів інфляції.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, в яких трьох галузях стрімко злетіли зарплати.

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