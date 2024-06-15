В Украине планируют ввести изменения в пенсионном обеспечении: как это повлияет на пенсионеров с недостаточным стажем

Согласно проекту закона, предлагается обновить механизм расчета пенсии для лиц, имеющих необходимый возраст, но не приобретших права на пенсионную выплату из-за отсутствия страхового стажа. Вместо привязки к прожиточному минимуму размер базовой величины пенсии для них будет определяться пропорционально страховому стажу. Об этом пишет 24 tv.ua.

Почему это важно?

Прожиточный минимум не всегда является точным индикатором потребности

Законодательно установленный прожиточный минимум потерял свою первоначальную функцию – определять риск бедности. Сейчас он используется для расчета многих разных выплат, доплат и систем социальной поддержки, что не всегда соответствует его первоначальному назначению.

Неэффективное использование

Использование прожиточного минимума для определения пенсии усложняет его основную задачу – быстрое реагирование государства на риск бедности.

Фискальное давление

Повышение прожиточного минимума автоматически приводит к пересчету многих показателей, что создает значительную нагрузку на бюджет.

Каковы цели нового законопроекта?

Консолидация программ социальной поддержки

Сосредоточить помощь на наиболее уязвимых категориях граждан, таких как люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, многодетные семьи и т.д.

Повышение адресности помощи

Обеспечить четкое и справедливое распределение государственных средств, чтобы помощь действительно попадала к нуждающимся.

Эффективное использование средств

Благодаря обновленному механизму расчета пенсий, средства государственного бюджета будут использоваться более рационально.

Ожидается, что новый подход к определению размера пенсии сделает систему более справедливой и прозрачной, а также позволит более эффективно использовать государственные средства для поддержки наиболее уязвимых слоев населения.

Напомним, мы уже писали, у какой категории пенсионеров вырастут выплаты в июне.

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