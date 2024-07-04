В Украине наблюдается резкое сокращение пенсионеров: какая причина и сколько их осталось

С 2017 года количество пенсионеров в Украине уменьшилось почти на 2 миллиона человек. Во время Великой войны эта цифра сократилась еще на 687 тысяч. Если такая тенденция сохранится, то уже в этом году количество пенсионеров впервые в истории независимой Украины может уменьшиться до менее 10 миллионов.

По данным статистики ПФУ, на 1 января 2022 года в Украине было 10 миллионов 841 тысяча пенсионеров. К апрелю 2024 года во время полномасштабной войны это количество уменьшилось до 10 миллионов 154 тысяч. Таким образом, ежемесячно во время войны количество пенсионеров уменьшалось на 24,5 тысяч человек.

За последние 28 месяцев количество пенсионеров уменьшилось на 687 тысяч человек. К началу полномасштабной войны, с января 2020 года по январь 2022 года, количество пенсионеров уменьшилось на 493 тысячи человек, что означает ежемесячное сокращение на 20,5 тысяч человек.

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Во время войны темпы сокращения пенсионеров остались почти неизменными. Существует несколько причин для такого сокращения, среди которых:

Ежегодное повышение требований к получению пенсии. Равномерно нужно будет иметь 35 лет стажа для выхода на пенсию в 60 лет. В 2017 году требование составляло всего 25 лет.

Рост смертности и оккупация. Полномасштабная война привела к значительным потерям среди населения, разрушению целых городов. Кроме того, снижение уровня доходов и тяжелая психологическая ситуация способствуют росту смертности.

Беженцы. Хотя большинство беженцев – молодые украинки, среди почти 5 миллионов беженцев есть также пенсионеры и те, кто должен выйти на пенсию во время большой войны.

Раньше мы рассказывали, кто в Украине получает самую большую пенсию.

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