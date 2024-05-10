В США сказали, был ли пакет помощи на 60 млрд для Украины последним

В ближайшие недели США планируют поставить Украине новые партии оружия. Однако пока неизвестно какой именно.

Эту информацию объявил Мэтью Миллер, представитель Госдепартамента США во время брифинга. Он подчеркнул, что США будут продолжать поддерживать Украину военно и помогать ей удержать свои позиции.

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Миллер отметил, что ожидаются новые поставки оружия и военной техники в течение следующих недель.

"Что мы можем сделать как партнер Украины - это продолжать военную поддержку, поддержку армии и, самое важное, помогать им (Силам обороны Украины. - Ред.) удерживаться на нынешних позициях", — сказал представитель Госдепа.

Напомним, 24 апреля Сенат США принял законопроект по помощи Украине. Стоимость этого пакета составляет 60 млрд долларов.

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