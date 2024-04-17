В российской Самаре неизвестные сожгли вертолет Ми-8 стоимостью до 15 миллионов долларов (видео)
В городе Самара на россии, в 1500 м от Украины, неизвестные подожгли транспортный вертолет Ми-8. Стоимость сожженной техники составляет от 10 до 15 миллионов долларов.
Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, инцидент произошел 17 апреля 2024 года на аэродроме "Кряж" в Самаре.
Вас также заинтересует: В Бердянске произошел прилет Storm Shadow по базированию оккупантов на Южгидромаше (фото)
"Уничтожен транспортный вертолет Ми-8. Агрессор использовал указанный вертолет в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава. Стоимость вертолета такого типа может составлять от 10 до 15 миллионов долларов", – говорится в сообщении ГУР.
Разведка показала видео, как горел российский вертолет:
Ми-8 (изделие "80", по кодификации НАТО Hip) – это советский, а затем и российский многоцелевой вертолет, разработанный в ОКБ имени М. Л. Миля в начале 1960-х годов.
Это самый массовый в мире вертолет с двумя двигателями. Ми-8 широко использовался как военный, так и гражданский вертолет во многих странах.
Вот некоторые из характеристик Ми-8:
- Экипаж: 2-3 пилота
- Пассажироемкость: 24 солдата или 12 лежачих больных
- Грузоподъемность: 4000 кг
- Силовая установка: 2 газотурбинных двигателя ТВС-117А мощностью 2200 л.с. каждый
- Максимальная скорость: 305 км/ч
- Дальность полета: 450 км
- Высота полета: 5000 м
Ранее в The Sun узнали, когда и чем Украина разрушит Крымский мост.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!