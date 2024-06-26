В 'Резерв+' появятся новые функции: кто сможет получить отсрочку онлайн

В скором времени в мобильном приложении "Резерв+" могут появиться новые функции. В частности, некоторые граждане смогут получить отсрочку онлайн без явки в ТЦК и СП.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью NV. Она отметила, что в планах Минобороны увеличить взаимодействие с разными базами данных.

"Минобороны наладило взаимодействие с восемью государственными реестрами, чтобы автоматически хранить информацию о военнообязанных", – сказала Екатерина Черногоренко.

По ее словам, в некоторых кейсах отсрочку должны предоставлять автоматически без похода в военкомат и сбор разных бумажек. В частности, в случаях лиц с инвалидностью или родителей троих детей. Поскольку эти данные уже есть у государства в том или ином виде.

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Речь идет о родственных связях, связи между отцом, матерью и детьми, которые уже есть в Государственном реестре актов гражданского состояния. С этим реестром Минобороны уже имеет взаимодействие. Екатерина Черногоренко подчеркнула, что новая функция может появиться в течение лета.

"Мы хотим достаточно быстро закрыть самые распространенные кейсы, чтобы Резерв+ стал абсолютно цифровым аналогом ТЦК, и все сервисы, которые можно автоматизировать, не отнимали время и ресурсы наших граждан", – добавила она.

Напомним, ранее адвокат объяснила, имеют ли право представители ТЦК отбирать водительские права.

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