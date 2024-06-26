У 'Резерв+' зʼявляться нові функції: хто зможе отримати відстрочку онлайн

Незабаром у мобільному застосунку "Резерв+" можуть зʼявитися нові функції. Зокрема, деякі громадяни зможуть отримати відстрочку онлайн, без явки до ТЦК та СП.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв’ю NV. Вона зазначила, що в планах Міноборони збільшити взаємодію з різними базами даних.

"Міноборони налагодило взаємодії з вісьмома державними реєстрами, щоб автоматично зберігати інформацію про військовозобов'язаних", – сказала Катерина Черногоренко.

За її словами, в деяких кейсах відстрочку повинні надавати автоматично без походу до військкомату та збору різних папірців. Зокрема, у випадках осіб з інвалідністю чи батьків трьох дітей. Оскільки ці дані вже має держава в тому чи іншому вигляді.

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Йдеться про родинні зв’язки, зв’язок між батьком, матір'ю і дітьми, які вже є в Державному реєстрі актів цивільного стану. З цим реєстром Міноборони вже має взаємодію. Катерина Черногоренко наголосила, що нова функція може зʼявитися протягом літа.

"Ми хочемо достатньо швидко закрити найрозповсюдженіші кейси, щоб Резерв+ став абсолютно цифровим аналогом ТЦК, і всі сервіси, які можна автоматизувати, не забирали час і ресурси наших громадян", – додала вона.

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