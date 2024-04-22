В ПФУ сказали, имеют ли право члены семьи участников войны на льготу по оплате коммуналки

В Пенсионном фонде Украины разъяснили, кто может получить льготы на жилищно-коммунальные услуги в 2024 году. В частности, как семьям военных получить льготу на коммуналку.

Отмечается, что для участников войны предусмотрены льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Следовательно, участники войны могут получить льготы на оплату ЖКУ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Вас также заинтересует: В Украине изменились правила социальных выплат: подробности

По данным ПФУ, льгота составляет 50% скидки на оплату.

Эти льготы будут предоставлены, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека не превышает величину дохода (4240 грн), дающего право на налоговую социальную льготу.

Кто из семьи льготника может получить скидку на оплату ЖКУ:

жена или муж;

несовершеннолетние дети военнослужащего;

холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы и ухаживающее за ним (при условии не пребывания в браке);

нетрудоспособные родители льготника;

лицо, находящееся под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы, и проживающего вместе с ним.

"Льгота назначается на 12 месяцев с месяца, когда такое право возникает. Льготные категории граждан согласно законодательным актам имеют право на скидку по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме, с учетом среднемесячного дохода - 100%, 50%, 25%", – добавили в ПФУ.

Напомним, ряд пенсионеров могут получить солидную доплату к пенсии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!