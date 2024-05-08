В ОК 'Запад' отреагировали на инцидент с футболистом 'Хуста', мобилизованным прямо с вокзала

Футбольная команда "Хуст" сообщила, что ее 25-летнего футболиста Николая Сираша с вокзала забрали в военкомат 7 мая. Отмечается, что работники ТЦК доставили спортсмена в Хустский ТЦК.

В "Хусте" заявили, что из-за этих действий работников ТЦК Чемпионат Украины "на грани срыва". "Могут ли работать украинские профессиональные клубы в таких условиях?", — задались вопросом в футбольной команде.

Заявление ФК ''Хуст''. Источник: Скриншот с facebook.com/football.khust Заявление ФК ''Хуст''. Источник: Скриншот с facebook.com/football.khust

Оперативное командование "Запад" прокомментировало доставку футболиста в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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"Болеем украинским футболом, но защиту Украины ставим на первое место", — отмечается в заявлении ОК "Запад".

Командование объяснило, что процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентирован.

Заявление ОК ''Запад'' по поводу мобилизации футболиста. Источник: Скриншот с t.me/operationalcommandwest Заявление ОК ''Запад'' по поводу мобилизации футболиста. Источник: Скриншот с t.me/operationalcommandwest

"Если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, он может подлежать призыву за мобилизацией. В то время когда сотни выдающихся спортсменов в рядах Сил Обороны героически борются с агрессором, иногда ценой собственной жизни, мягко говоря, удивительны попытки футбольной клубу сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины и ставить интересы футбольного клуба над защитой страны", – добавили в ОК "Запад".

Напомним, ранее в Генштабе ответили, как работники ТЦК будут проверять данные на улице.

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