В Крыму ночью раздавались взрывы: в Севастополе жалуются на атаку морского дрона (фото, видео)

В ночь на 8 июня, взрывы разносились по территории Крыма, который находится под временным контролем россии. В частности, сильные звуки были слышны в городах Балаклава, Севастополь и Керчь.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что полуостров атаковал безэкипажный катер. Оккупанты якобы уничтожили его в районе Стрелецкой бухты.

Представитель так называемой "местной власти" заверил, что никаких повреждений важных объектов не обнаружено, несмотря на то, что в социальных сетях появились изображения поврежденных взрывом окон в жилых зданиях. По информации источников Telegram-канала "Крымский ветер", "стало плохо какому-то кораблю", но подробности пока неизвестны. При этом в городе были слышны выстрелы из огнестрельного оружия.

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Местные также сообщают о взрывах в Балаклее, вблизи тамошней электростанции, а также в Керчи. Последний был слышен со стороны Темрюкского района Краснодарского края россии.

Также люди активно делились эмоциями от ночной ситуации в сети:

Комментарии пользователей сети. Источник: Telegram-канал ''Крымский ветер'' Комментарии пользователей сети. Источник: Telegram-канал ''Крымский ветер''

Комментарии пользователей сети. Источник: Telegram-канал ''Крымский ветер'' Комментарии пользователей сети. Источник: Telegram-канал ''Крымский ветер''

Комментарии пользователей сети. Источник: Telegram-канал ''Крымский ветер'' Комментарии пользователей сети. Источник: Telegram-канал ''Крымский ветер''

Напомним, ранее Силы Обороны уничтожили российское судно проекта 498 в Черном море.

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