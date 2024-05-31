В Крыму дроны СБУ повредили российскую РЛС стоимостью 100 миллионов долларов

В ночь на 30 мая украинские дроны нанесли удар по мобильному комплексу дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" российских оккупантов в Крыму.

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на анонимные источники, комплекс, расположенный поблизости от Армянска, был уничтожен беспилотниками, разработанными военными контрразведчиками Службы безопасности Украины (СБУ).

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"Небо-СВУ" – это мобильная РЛС, предназначенная для обнаружения воздушных целей на расстоянии до 380 км. Она играла ключевую роль в системе противовоздушной обороны (ПВО) российских оккупационных войск на полуострове, обеспечивая радиолокационное обнаружение украинских самолетов, беспилотников и ракет.

По данным источников, после атаки дронов СБУ излучение радаров "Небо-СВУ" прекратилось, что фактически ослепило российскую ПВО на значительном участке фронта.

Уничтожение "Небо-СВУ" стало значительным ударом по российским оккупантам и существенно ухудшило их возможности противовоздушной обороны в Крыму.

"Небо-СВУ" – это мобильная РЛС, предназначенная для обнаружения воздушных целей на расстоянии до 380 км. Она играла ключевую роль в системе противовоздушной обороны (ПВО) российских оккупационных войск на полуострове, обеспечивая радиолокационное обнаружение украинских самолетов, беспилотников и ракет.

РЛС ''Небо-СВУ''. Источник: вооружение.рф РЛС ''Небо-СВУ''. Источник: вооружение.рф

Эта РЛС предназначена:

для контроля воздушного пространства, обнаружение, определение координат

сопровождения широкого класса современных воздушных объектов: самолетов стратегической и тактической авиации, малозаметных целей, в т.ч. выполненных по технологии "стелс",

распознавание классов целей, определение их государственной принадлежности, пеленгации постановщиков активных шумовых помех,

при работе как в составе автоматизированных систем управления ПВО и автономно.

Напомним, 30 мая ГУР в Крыму повредило два российских катера типа КС-701 "Тунец" и два утопило.

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