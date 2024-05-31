В Краснодарском крае беспилотники атаковали нефтебазу в порту Кавказ, местные власти заявили о пострадавших

В Темрюкском районе Краснодарского края в РФ ночью в пятницу, 31 мая, в результате "массированной" атаки БПЛА загорелась нефтебаза. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА-Новости со ссылкой на местные власти.

Утверждается, что при ударе загорелись три цистерны с нефтепродуктами. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что есть пострадавшие среди работников нефтебазы.

Крымский ветер уточняет, что пожар начался в порту Кавказ. Из этой нефтебазы поступает топливо для российских оккупантов в захваченных Крыму, Херсонской и Запорожской областях.

Мониторинговая группа показала пожар в порту на спутниковых фото.

В Краснодарском крае беспилотники атаковали нефтебазу в порту Кавказ, местные власти заявили о пострадавших. Источник: Крымский ветер/Telegram В Краснодарском крае беспилотники атаковали нефтебазу в порту Кавказ, местные власти заявили о пострадавших. Источник: Крымский ветер/Telegram

В Краснодарском крае беспилотники атаковали нефтебазу в порту Кавказ, местные власти заявили о пострадавших. Источник: Крымский ветер/Telegram В Краснодарском крае беспилотники атаковали нефтебазу в порту Кавказ, местные власти заявили о пострадавших. Источник: Крымский ветер/Telegram

Позже пропагандисты РИА-Новости написали, что пожар на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края потушили.

Украинские официальные лица пока не комментировали информацию.

Ранее мы рассказывали, что оккупанты заявили о повреждении двух паромов вблизи Керченского моста.

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