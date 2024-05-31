У Темрюкському районі Краснодарського краю в РФ уночі в п’ятницю, 31 травня, внаслідок "масованої" атаки БПЛА загорілася нафтобаза. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство РИА-Новости з посиланням на місцеву владу.

Стверджується, що під час удару загорілися три цистерни з нафтопродуктами. Губернатор Веніамін Кондратьєв заявив, що є постраждалі серед працівників нафтобази.

Кримський вітер уточнює, що пожежа почалася в порту Кавказ. З цієї нафтобази надходить паливо для російських окупантів у захоплених Криму, Херсонській та Запорізькій областях.

Моніторингова група показала пожежу в порту на супутникових фото.

У Краснодарському краї безпілотники атакували нафтобазу в порту Кавказ, місцева влада заявила про постраждалих. Джерело: Кримський вітер/Telegram

У Краснодарському краї безпілотники атакували нафтобазу в порту Кавказ, місцева влада заявила про постраждалих. Джерело: Кримський вітер/Telegram

Пізніше пропагандисти РИА-Новости написали, що пожежу на нафтобазі в Темрюкському районі Краснодарського краю загасили.

Українські офіційні особи поки що не коментували інформацію.

Раніше ми розповідали, що окупанти заявили про пошкодження двох поромів поблизу Керченського мосту.

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