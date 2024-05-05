В Бердянске взорвали автомобиль местного коллаборанта: подробности от ГУР (видео)

В Бердянске 5 мая взорвали автомобиль местного колаборанта, работавшего в исправительной колонии. Предатель погиб на месте.

Об инциденте сообщила Бердянская городская военная администрация в Фейсбуке.

"Сегодня, 5 мая, был ликвидирован сотрудник оккупационной исправительной колонии. Взрывное устройство было заложено под автомобиль. От полученных травм предатель скончался на месте", – говорится в сообщении.

Подрыв автомобиля коллаборанта. Источник: facebook.com/berdmisk Подрыв автомобиля коллаборанта. Источник: facebook.com/berdmisk

Подрыв автомобиля коллаборанта. Источник: facebook.com/berdmisk Подрыв автомобиля коллаборанта. Источник: facebook.com/berdmisk

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Телеграм-канал "Бердянск Сегодня" пишет, что взорвали предателя, работавшего в местной пыточной.

"Об убийстве сотрудника исправительной колонии в нашем городе сообщили сами оккупанты. По версии рашистов, сегодня 5 мая 2024 года неизвестное заложило самодельное взрывное устройство под транспортное средство сотрудника исправительной колонии, где оно сработало. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", – добавили в паблике.

Тем временем в соцсетях появилось с места инцидента.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что жертвой подрыва автомобиля Ford Kuga в Бердянске стал Ананьевский Евгений Александрович.

"Это один из организаторов застенков на территории Бердянской исправительной колонии №77, где он занимал свою оккупационную должность. В результате подрыва причастного к пыткам над украинскими пленными Евгений Ананьевский ликвидирован", — отметили в разведке.

Напомним, дежурный коллаборант взорвался на самодельной взрывчатке во дворе своего дома в Мелитополе.

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