Стрижка пикси-боб, сочетающая в себе элементы классических пикси и боб стрижек, стала вирусным трендом в мире красоты. Ее уникальность заключается в способности одновременно обновить внешность, добавить объем тонких волос, исправить контуры лица и подчеркнуть глаза.

Специалисты по стилю советуют выбрать эту модель стрижки тем, кто стремится радикально обновить свой стиль и выглядеть моложе. Команда UAportal собрала несколько ключевых преимуществ стрижки пикси-боб и советы по ее выбору.

Уже успела покорить мир: новая стрижка, которая решает сразу несколько важных проблем. Источник: pixabay.com Уже успела покорить мир: новая стрижка, которая решает сразу несколько важных проблем. Источник: pixabay.com

Как правильно выбрать лучший вариант стрижки пикси-боб

Профессиональные стилисты с радостью помогут выбрать идеальный стиль прически, который будет соответствовать форме вашего лица и типа волос.

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Для лиц с овальной формой лица подходят всевозможные прически. Для добавления образа динамики можно выбрать колорирование по методу "балаяж". Владельцам круглого лица рекомендуется выбрать стрижку с легкими, постепенно сокращенными прядями и выбритыми висками, что поможет визуально удлинить лицо и сделать его более стройным. Если у вас прямоугольное или квадратное лицо, вам может подойти стрижка с асимметричной челкой, которая поможет уменьшить ширину нижней части лица и придать ему более утонченные черты.

Пикси-боб имеет несколько преимуществ:

Эта стрижка является идеальным выбором для любого типа лица и текстуры волос. Она придает пышности именно там, где это необходимо, и превращает тонкие волосы в более объемные. Стрижка не требует сложного ухода и стайлинга. Она сохраняет свою форму в течение длительного времени, до 8 месяцев, без необходимости частой корректировки. Благодаря этой стрижке можно визуально помолодеть на несколько лет, поскольку она оказывает омолаживающий эффект. Задняя часть стрижки акцентирует внимание на шее благодаря укороченному затылку, который плавно переходит в пышную верхушку, создавая стильный и привлекательный образ. Боковой вид предлагает разнообразие: можно выбрать между гладко выбритыми висками или оставить градуированные локоны, которые придадут объему даже тонким и ломким волосам.

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