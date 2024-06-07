Стрижка піксі-боб, що поєднує в собі елементи класичних піксі та боб стрижок, стала вірусним трендом у світі краси. Її унікальність полягає у здатності одночасно оновити зовнішність, додати об'єму тонкому волоссю, виправити контури обличчя та підкреслити очі.

Фахівці зі стилю радять обрати цю модель стрижки тим, хто прагне радикально оновити свій стиль та виглядати молодше. Команда UAportal зібрала декілька ключових переваг стрижки піксі-боб та поради щодо її вибору.

Вже встигла підкорити світ: нова стрижка, яка вирішує одразу декілька важливих проблем. Джерело: pixabay.com

Як правильно вибрати найкращий варіант стрижки піксі-боб

Професійні стилісти з радістю допоможуть вам обрати ідеальний стиль зачіски, який відповідатиме формі вашого обличчя та типу волосся.

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Для осіб з овальною формою обличчя підходять різноманітні зачіски. Щоб додати образу динаміки, можна вибрати колорування за методом "балаяж". Власникам круглого обличчя рекомендується вибрати стрижку з легкими, поступово скороченими пасмами та вибритими скронями, що допоможе візуально подовжити обличчя та зробити його більш струнким. Якщо у вас прямокутне або квадратне обличчя, вам може підійти стрижка з асиметричним чубчиком, який допоможе зменшити ширину нижньої частини обличчя та надати йому більш витончені риси.

Піксі-боб має декілька переваг:

Ця стрижка є ідеальним вибором для будь-якого типу обличчя та текстури волосся. Вона додає пишності саме там, де це необхідно, та перетворює тонке волосся на більш об’ємне. Стрижка не вимагає складного догляду та стайлінгу. Вона зберігає свою форму протягом тривалого часу, до 8 місяців, без необхідності частого коригування. Завдяки цій стрижці можна візуально помолодшати на кілька років, оскільки вона має омолоджуючий ефект. Задня частина стрижки акцентує увагу на шиї завдяки укороченій потилиці, яка плавно переходить у пишну верхівку, створюючи стильний та привабливий образ. Бічний вид пропонує різноманітність: можна вибрати між гладко поголеними скронями або залишити градуйовані локони, які додадуть об’єму навіть тонкому та ламкому волоссю.

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