Уже 1,3 миллиона украинцев обновили свои военно-учетные данные - Минобороны

Уже 1,3 млн военнообязанных украинцев обновили свои персональные данные, через приложение "Резерв+" это сделали 1,2 млн.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сообщил представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

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"Через "Резерв+" обновили свои данные 1,2 млн военнообязанных. Почти 15,5 тыс. человек это сделали за границей. Вообще 1,3 млн человек уточнили свои данные, и динамика после первой декады вполне достойна. темп будет сохраняться, то в принципе все военнообязанные смогут обновить свои данные", - сообщил Лазуткин.

Он также добавил, что около 58 тыс. человек обновили свои данные через ТЦК, а через ЦНАПы - почти 80 тыс. украинцев. Кроме того, он отметил, что 155 тыс. женщин также выполнили данную норму закона.

Такими темпами более 6 млн военнообязанных могут обновить свои данные за 60 дней.

Напомним, юрист объяснил, что делать, если в ТЦК отказались оформить отсрочку.

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