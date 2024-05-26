Устав ООН может сгореть, как книги в Харькове: Зеленский обратился к мировым лидерам перед Саммитом мира

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество помочь Украине приостановить российскую агрессию. В частности, он предложил поддержать саммит мира, который Украина вместе со Швейцарией запланировали провести 15 июня.

Свое обращение глава государства записал в Харькове, в бывшей типографии "Фактор-Друк", которую россия уничтожила во время авиаудара.

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Предлагаем полный текст обращения Зеленского к мировым лидерам перед Саммитом мира:

Для них это удовольствие – сжигать. Мы все знаем, с кем имеем дело. Россией руководят люди, желающие сделать нормой сжигать жизнь, разрушать города и села, разделять народы и стирать национальные границы войной.

Нет нации, которая способна остановить такую войну только своими усилиями. Нужно участие лидеров мира.

Я сейчас в Харькове. Это город на востоке Украины и, к сожалению, очень близок к границе России. Что это значит для Харькова? Третий год постоянного террора. Более миллиона человек в этом городе. И каждую ночь, каждый день русская армия обстреливает город. Больше всего – ракетами С-300. Это ракеты для противовоздушной обороны, используемые Россией для террора на земле. Нет сейчас в Харькове ни одного района города и ни одной улицы, которые не пострадали бы от этого постоянного издевательства.

Теперь Россия придала удары управляемым авиабомбам. Российская авиация приближается к границе нашего государства и запускает эти бомбы прямо по городу. Это оружие неизбирательного поражения. И любой человек в любом городе мира – от Сан-Паулу до Харбина – воспринимает это все равно – как террор.

Как и подобные же удары России по сотням других наших городов и сел. Некоторые из них, где когда-то бурлила жизнь, сейчас сожжены прямо в пепел, там не осталось ни одного жителя. Выжженная пустота – самое ужасное последствие войны. Войны, которую мы в Украине не хотели. Которую мы не провоцировали. И в какой Украине защищается от попытки России захватить наши ресурсы и территории и уничтожить нашу национальную идентичность. И мир видит это.

За мной – книги, сожженные ударом российских ракет. Это было одно из самых больших издательств Украины. Люди здесь были ранены. К сожалению, есть погибшие. Температура горения здесь не успела достичь 451 градуса по Фаренгейту. Но именно к этому стремятся и хотят лидеры России – еще более высокие температуры. И не только на суверенной территории Украины. Россия угрожает почти всем своим государствам-соседям. Россия – единственное государство, захватившее атомную станцию и откровенно использующее ее для радиационного шантажа.

Нет ничего, что не стало бы для России оружием, включая голод, и именно это почувствовал мир, когда Украина испытала от России удар морской блокады. Конкретно Россия является единственным источником злости и постоянно пробует расширить войну. Буквально сейчас, на днях, мы защищаемся в 60 километрах к северо-востоку от этого места от очередной попытки российского наступления. Россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах отсюда на северо-запад – у нашей границы собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает, не желает мира.

Хочет ли Россия диалога? Украина имеет самый большой в мире опыт обмана со стороны России на переговорах. Обман, который, в частности, был прикрытием России для подготовки этой войны. И именно поэтому нужны глобальные усилия – Саммит мира с участием лидеров, которых России не обмануть. Саммит, который покажет, кто в мире действительно хочет завершить войну, а не просто заявить о прекращении огня, который будет непременно нарушен российскими ракетами и артиллерией, как это уже происходило десятки раз до этого.

Вместе со Швейцарией мы готовим такой саммит. 15 июня его начало.

Более восьмидесяти стран подтвердили свое участие. И мы продолжаем работать с лидерами, приглашая на Саммит. Благодарю каждого, кто действительно помогает приблизить этот мир. Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока в стороне от глобальных усилий по подготовке Саммита мира. Президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов. Президенту Си, лидеру Китая.

Мы не хотим, чтобы Устав ООН сгорел – сгорел так же, как и эти книги. И надеюсь, не хотите и вы. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира действительно мира, а не паузы между ударами. Усилия мирового большинства – это лучшая гарантия выполнения обязательств. Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием.

Для всех нас будет удовольствием установить мир.

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