Усик не знает, а вы будете знать: как интересно на украинском назвать 'душнилу'

Украинский язык богат благозвучными и интересными альтернативами словам, пришедшим к нам из русского. Так для уже привычного для нас слова "душила" существуют разнообразные синонимы.

Эти варианты были предложены участниками интернет-сообщества на портале "Словообразование". Среди них слово "нудій" получило больше всего предпочтений, пишет Телеграф.

Также душнилу еще можно назвать нудило, придирок, нудгяр, скиглик и скиглій.

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Переводим слово душила. Источник: slovotvir.org.ua Переводим слово душила. Источник: slovotvir.org.ua

Среди менее популярных соответствий можно выделить следующие:

зануда;

пріснище;

млосній;

прісницько;

піснятко.

Стоит отметить, что человек, которого называют душнилой, часто бывает постным, неинтересным и скучным в общении, он постоянно к чему-то придирается; некий приторный педант от чьих пресных комментариев становится скучно и неинтересно. Это выражение преимущественно используется в интернете.

Напомним, ранее UAportal писал, как заменить выражение "жесть" на украинском языке.

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