Укрзализныця обновила правила перевозки животных: подробности
"Укрзализныця" инициировала обновление правил перевозки животных, чтобы сделать путешествия с любимцами более комфортными и удобными для всех пассажиров. Об этом пишет ТСН.
Какие изменения предлагаются:
- Больше свободы для малышей: малые животные до 45 см в холке смогут временно находиться без переноски в вагонах купе, чтобы расслабиться и поспать на полке.
- Новые возможности для больших собак: большие собаки от 45 см смогут ездить в вагонах СВ и РИЦ при условии полного выкупа купе, а также в Интерсити+, если выкупят все места в одном ряду.
- Удобные переноски: определение "жесткая конструкция" будет удалено из описания переносок. Это означает, что для перевозки подойдут современные рюкзаки для животных с водонепроницаемым и абсорбирующим дном.
- Бесплатный проезд для служебных собак: служебные собаки представителей сил обороны смогут безвозмездно ездить во всех типах вагонов, имея намордник и поводок.
- Уважение всех пассажиров: в случае дискомфорта или аллергической реакции от соседства с животным "Укрзалізниця" обеспечит альтернативные места.
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Социальная компания:
"Укрзализныця" совместно с UAnimals приступит к работе над социальной кампанией, которая призовет пассажиров без животных относиться с уважением к пассажирам с любимцами. Перед утверждением Государственной регуляторной службой Украины проект приказа со всеми изменениями будет вынесен на общественное обсуждение.
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